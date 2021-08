Salmo replica alle critiche

In queste ultime ore Salmo si è trovato al centro di una polemica dopo che ha organizzato un concerto, con location rivelata all’ultimo, in Sardegna. Questo ha causato un assembramento di centinaia di persone con mascherine abbassate, senza che rispettassero le norme igienico-sanitarie. Alcuni suoi colleghi lo hanno attaccato molto duramente. Tra questi Fedez e Alessandra Amoroso, la quale gli ha chiesto di farsi avanti e spiegare:

Se la tua serata aveva l’intento di una raccolta fondi (giustamente per la tua regione) e per dare voce al nostro settore, ci tengo a dirti che qualcosa è andato DAVVERO storto… Nel rispetto di tante persone credo sia opportuna una tua spiegazione. Grazie.

A questo punto, quindi, Salmo tra le Stories di Instagram ha scritto un breve discorso in cui ha spiegato che ha pagato lui per allestire il concerto. Inoltre ha anche puntualizzato il fatto di come quasi nessuno si sia lamentato per gli assembramenti dovuti agli Europei di calcio:

Ieri non c’è stata nessuna raccolta fondi. Ho messo i soldi di tasca mia per aiutare la Sardegna. Ad agosto il centro di Olbia è sempre affollato esattamente come le spiagge. Gli assembramenti creati dalla finale degli Europei andavano bene, il mio concerto gratuito no. Ora avete una persona con cui prendervela. Non definitevi artisti se poi non avete le palle di infrangere le regole.

Insomma, la storia si chiuderà qui con questa risposta? Salmo subirà delle ripercussioni per ciò che ha causato la scelta di organizzare questo concerto con location a sorpresa? Lo scopriremo soltanto nel prossimo futuro probabilmente. Nel frattempo, però, noi continuiamo a rimanere in attesa di altre dichiarazioni e aggiornamenti. Continuate a seguirci per non perdervi tante altre news a riguardo e non solo.

