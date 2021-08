1 Lo sfogo di Fedez nei confronti di Salmo

Nelle ultime ore Salmo ha rivelato come è riuscito a organizzare l’ormai noto concerto in Sardegna e ha anche risposto alle accuse lanciategli da Fedez per non aver aderito ad alcuni eventi benefici organizzati dal marito di Chiara Ferragni. Questa, infatti, la sua risposta:

Fedez, se non ho aderito alle tue iniziative, seppur giuste, è perché mi stai sul ca**o. E io questa cosa non te l’ho mai nascosta. Però penso tu sia un ottimo politico, ecco perché ti ho chiesto un consiglio su come organizzare una raccolta fondi per la Sardegna, perché sei bravissimo. Però non volevo avere a che fare per niente con te.

Salmo, quindi, ha puntato il dito contro il rapper affermando di non capire se stesse parlando con un cantante o con un politico. Fedez dopo qualche ora ha finalmente risposto alle Stories del collega. Ha aperto con l’emoticon di un ragazzo che si mette la mano in faccia in segno di disperazione. Poi ha inizio il suo lungo discorso:

Non mi ha stupito che tu non abbia rispettato le regole. Mi ha stupito che tu non abbia rispettato le persone. Tutto è politica quando coinvolge la vita e il lavoro dei cittadini. Quindi mi dispiace dirtelo, caro Salmo, ma quello che hai fatto è politica e per di più della peggior specie. Se dopo che hai compiuto 18 anni ti senti ancora in dovere di fare cag**e solo perché le fanno anche gli altri è molto grave.

Fedez, quindi, continua:

Visto che ti chiedi se stai discutendo con un artista o con un politico. Ti rispondo: stai discutendo con un adulto. Contribuire ad alzare il livello di rischio sanitario di una regione, sostenendo pure di farlo per aiutarla, non fa di te un artista. Fa di te un narcisista e anche del tipo più pericoloso. Perché evidenza che in te mancano l’empatia e la maturità necessarie per proteggere la collettività. Prenditi le tue responsabilità, sei adulto e vaccinato (spero).

