Su TikTok Chiara Ferragni cita un monologo di un celebre film e per i più si tratta di una nuova stoccata a Fedez

Oggi Chiara Ferragni è tornata a farsi risentire con un nuovo video su TikTok. Nel filmato ha preso ispirazione dalla celebre scena della pellicola Domicile conjugal del 1971. Ennesimo riferimento a Fedez? I fan sembrano esserne più che certi!

La nuova stocca di Chiara Ferragni

Mentre Fedez è sbarcato su OnlyFans, in questi minuti si sta parlando tantissimo di un video postato su Instagram dalla sua ex moglie Chiara Ferragni. L’influencer non manca occasione di condividere dei contenuti con il proprio pubblico e molti di essi sembrano rivolti proprio all’amore finito con il rapper.

C’è da dire che con un gesto che non è passato inosservato (un like per la precisione), Chiara Ferragni ha lasciato intendere che effettivamente i suoi pensieri sono ancora rivolti alla sua precedente relazione, la più importante che le ha dato un matrimonio e due figli meravigliosi.

E a quanto pare anche nella giornata odierna Chiara Ferragni sembra esserci ricascata, quando ha diffuso un video in cui ha preso spunto da un celebre monologo: “Poi all’improvviso ho smesso d’amarla. Da un’ora all’altra, alle 8 di sera ero innamorato, pazzo. Alle 9 e 3/4 non me ne importava più niente, era finita, ero guarito”.

La frase è tratta dal film Domicile conjugal (che nella versione italiana è diventato ‘Non drammatizziamo…è solo questione di corna’). Nella scena il protagonista era a letto con la moglie e parlava e ricordava la relazione con la sua ex. Questo momento evidentemente deve aver colpito Chiara Ferragni, che ha ripreso l’audio, diventato virale su TikTok, e condiviso in un nuovo video. Su la scritta: “POV: uomini”.

I commenti sotto si sprecano, tra chi crede si tratti dell’ennesima stoccata e chi invece si dice certo che Chiara Ferragni per quanto provi a fare finta di nulla i suoi pensieri sono ancora legati al matrimonio con Fedez. Quale sarà la prossima mossa?