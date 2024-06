Fedez sbarca su OnlyFans e apre un suo canale dopo l’addio a Chiara

Social

Andrea Sanna | 21 Giugno 2024

Fedez

A sorpresa Fedez ha dato una notizia a La Zanzara. Il rapper ha fatto sapere la sua intenzione di aprire un canale su OnlyFans dopo la fine della storia con Chiara Ferragni.

Fedez sbarca su OnlyFans

Le notizie su Fedez quotidianamente si sprecano. Dalla pace con il Codacons all’uscita del nuovo video di Sexy Shop, fino alla presenza di alcune ragazze presenti su OnlyFans per il lancio del suo ultimo singolo in duetto con Emis Killa.

E a proposito di OnlyFans, Fedez ha rivelato a Giuseppe Cruciani in cosa consisterà il suo nuovo progetto lavorativo. L’intenzione del rapper è quella di aprire un canale sulla piattaforma. Un’idea che gli è venuta in mente, sebbene in tanti l’abbiano spronato a “ripulirsi l’immagine”. Proprio per questo lui ha deciso di fare l’esatto opposto.

Durante la sua ospitata a La Zanzara, Fedez ha fatto sapere di dover dare una novità in anteprima. Giuseppe Cruciani ha voluto sapere subito di cosa si trattasse. Così ha fatto sapere di voler mettere in atto il suo piano con il canale di OnlyFans e di averlo raccontato per la prima volta, ancor prima di avvisare anche i suoi genitori. Dopo qualche battuta ironica il rapper ha svelato anche quali sono i motivi che l’hanno spinto a fare questa scelta:

“Ho chiuso una collaborazione con i ragazzi di OnlyFans in America e apro una collaborazione, un canale. Fa ridere, tutti mi dicono che mi dicono che devo ripulirmi l’immagine e io tac, apro un canale OnlyFans”.

Ma si tratterà di un canale con contenuti espliciti? A riguardo Fedez ha negato questa possibilità: “Ma va, ma che. Niente sesso esplicito, un sacco di star americane lo usano per mettere i caz*i loro senza fare contenuti di ses*o. Ma più in generale quando tutti mi dicono di fare una cosa a me viene da fare l’esatto contrario”.

Dunque ora anche Fedez lo vedremo su OnlyFans! Vi sareste mai aspettati questa scelta?