Fedez scoppia in lacrime durante la registrazione di Belve e nega i tradimenti

Spettacolo

Nicolò Figini | 29 Marzo 2024

Belve Fedez

Andiamo a scoprire quali sono i retroscena sull’intervista che Fedez ha rilasciato per Belve. Ecco quando va in onda

In queste ore sono stati rilasciati alcuni retroscena sull’intervista che Fedez ha rilasciato a Belve davanti a Francesca Fagnani dopo la crisi con Chiara Ferragni. Ecco quando andrà in onda.

I retroscena su Fedez a Belve

Dopo la mancata partecipazione nella scorsa edizione Fedez è finalmente approdato a Belve e in queste ore ha registrato la sua intervista con Francesca Fagnani. Il pubblico dovrebbe vederla nella seconda puntata in onda su Rai 2 martedì 9 aprile 2024 in prima serata.

In molti si aspettano che Federico parli di tutto ciò che è accaduto in merito al podcast ‘Muschio Selvaggio‘ e del suo rapporto con Chiara Ferragni. Tuttavia si è parlato di una presunta diffida da parte della moglie, anche se questa è stata smentita dalla conduttrice di Belve:

“A noi non è arrivata nessuna diffida. Il focus dell’intervista non sarà il suo matrimonio. Io tratterò Fedez come tutti gli altri ospiti, cercando di tratteggiare un ritratto personale a 360 gradi, quindi certamente anche la vita privata. E sono sicura che Fedez sarà collaborativo”.

Adnkronos, infatti, ha anticipato alcuni retroscena sulla puntata registrata nelle ultime ore facendo sapere che Fedez si sarebbe messo a piangere parlando proprio della crisi con Chiara e dell’amore per i figli Leone e Vittoria. Avrebbe spiegato che la loro prima priorità è proteggerli e che la decisione di non mostrare più il loro volto sui social sarebbe stata presa insieme alla moglie.

Inoltre avrebbe anche smentito qualsiasi tipo di flirt e tradimento. Ma per saperne di più ovviamente dovremo attendere la puntata che, vogliamo ricordarlo ancora una volta, andrà in onda martedì 9 aprile 2024. Siete pronti?

Nel frattempo il primo appuntamento con Belve prevederà altri tre personaggi molto attesi: Matteo Salvini, Carla Bruni e Loredana Bertè. A preso con tutti gli aggiornamenti relativi alle interviste di Francesca Fagnani.