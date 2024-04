Francesca Fagnani rivela qual è stato l’ospite più noioso avuto a Belve

Spettacolo

Andrea Sanna | 2 Aprile 2024

Belve

Senza peli sulla lingua, Francesca Fagnani svela qual è stato per lei l’ospite più noioso avuto in questi anni a Belve

In un’intervista rilasciata a Il Messaggero Francesca Fagnani ha raccontato la nuova stagione di Belve, che torna in TV proprio quest’oggi su Rai 2 in prima serata. E non si è tirata indietro dal rivelare chi è stato per lei l’ospite più noioso avuto in studio.

L’ospite più noioso per Francesca Fagnani

Tra le colonne del quotidiano Francesca Fagnani è tornata a parlare di Belve, che andrà in onda a partire da stasera su Rai 2. Nell’intervista a Il Messaggero la presentatrice ha avuto modo di ricordare gli ospiti avuti in passato, così come quelli che accoglierà quest’anno. E alla domanda su chi è il più noioso si è esposta. Per quanto abbia riconosciuto che non sia “gentile” dirlo, la conduttrice ha voluto comunque metterci la faccia con il nome di Raoul Bova. Il motivo di questa scelta l’ha spiegato proprio lei: “Se uno non vuole parlare diventa noioso”.

Sempre riguardo agli ospiti ha ammesso che qualcuno all’inizio prova a recitare, ma farlo per 40 minuti di intervista face to face è difficile: “E poi il video non mente”.

A farla sorridere anche coloro che non sanno dire un loro difetto: “Se lo facessero tutto il resto sarebbe più credibile. Eppure molti non sanno rispondere a quella domanda“, ha concluso Francesca Fagnani.

Le parole della Fagnani sui Ferragnez

In particolar modo l’attenzione è stata rivolta all’intervista che la conduttrice ha realizzato a Fedez, che in passato pare avesse una sorta di “veto” da parte della Rai.

Il rapper avrà modo di raccontarsi ai microfoni di Francesca Fagnani e svelare il momento difficile dovuto alla crisi con Chiara Ferragni; nonostante si sia rumoreggiato di una presunta diffida, poi smentita da Francesca Fagnani. Secondo le indiscrezioni peraltro, il rapper sarebbe scoppiato in lacrime, per poi negare i tradimenti nei confronti di sua moglie. Si tratta dunque di una chiacchierata attesissima, che potrebbe darci ulteriori dettagli su quanto sta succedendo tra i Ferragnez.

Francesca Fagnani in ogni caso a Il Messaggero ha assicurato che è stata supportata e ha potuto lavorare nel migliore dei modi per poter svolgere al meglio questa chiacchierata con il rapper milanese: “Sono stata messa nelle migliori condizioni di lavorare. Ho avuto lo studio a disposizione per tanti giorni. Non mi posso lamentare. Sarei ingenerosa se lo facessi”. Successivamente poi un riferimento a Chiara Ferragni, che ha contattato, ma dalla quale non ha più ricevuto alcun segnale: “Chiara Ferragni ospite? Mi ha detto che doveva pensarci. Non l’ho più sentita”.

L’imprenditrice digitale, che ha trascorso le vacanze pasquali a Dubai (mentre Fedez vola a Miami), ha però avuto invece uno spazio da Fabio Fazio a Che tempo che fa, dove ha parlato per la prima volta a seguito del Pandoro gate e crisi con Fedez.

Non ci resta dunque che attendere la puntata di Belve e capire se in futuro la conduttrice riceverà una risposta da parte di Chiara Ferragni!