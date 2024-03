Fedez in TV dopo la crisi con Chiara! Il rapper tra gli ospiti di Belve

Spettacolo

Nicolò Figini | 11 Marzo 2024

Belve Fedez

In queste ore è stato rivelato in anteprima che Fedez sarà ospite di Belve nella nuova edizione su Rai 2

Nella prossima edizione di Belve dovremmo finalmente poter vedere l’intervista a Fedez condotta da Francesca Fagnani.

Fedez ospite di Belve

Lo scorso novembre Francesca Fagnani, conduttrice di Belve, aveva annunciato che tra gli ospiti il pubblico avrebbe potuto vedere anche Fedez. Tuttavia, a un certo punto la Rai ha ritirato l’offerta e a commentare l’accaduto è stato il rapper stesso. Non è ben chiaro il motivo per il quale sia stato compiuto tale gesto, ma Federico aveva replicato così:

“Diciamo che non ero bene accetto. Non mi volevano. E hanno fatto un comunicato che ho trovato sinceramente spiacevole. Sa perché? Perché ero in ospedale, letteralmente moribondo, e non avevo alcuna possibilità di replicare. Ho trovato la cosa anche particolarmente poco attenta sul piano umano. […] Non era una questione di soldi.

Prima avevano lasciato trapelare questo, poi hanno rettificato. In ogni caso, sarei stato e sono disponibilissimo ad andare del tutto gratuitamente. Avevo l’intenzione di fare una bella cosa, e spero in futuro di riuscirci, in qualche modo, con Francesca Fagnani, una giornalista con la schiena dritta che ringrazio per aver sostenuto la posizione del suo invito”.

Adesso, a distanza di alcuni mesi, TVBlog riferisce che Fedez sarà sicuramente tra gli ospiti di Belve nella prossima edizione in partenza il 2 aprile 2024. Gli appuntamenti andranno in onda su Rai 2 in prima serata ma ancora non sappiamo chi si siederà di fronte alla Fagnani per essere intervistato. Pare che il rapper non apparirà nella prima puntata: “Ci sarà, ma non da subito“.

Vedremo se nel corso dei cinque episodi che andranno in onda l’ospitata di Federico si avvererà oppure no. Sicuramente sono molti i quesiti ai quali i fan vorrebbero una risposta, a cominciare dal suo rapporto con Chiara Ferragni. Al momento l’influencer ha confermato la crisi, ma chissà che le cose non possano risolversi da qui all’apparizione del marito in TV.