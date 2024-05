Gossip

Vincenzo Chianese | 24 Maggio 2024

Chiara Ferragni Fedez

Solo pochi giorni fa si è parlato di un presunto flirt tra Chiara Ferragni e Achille Lauro. Adesso così arriva la reazione di Fedez, che smette di seguire il suo collega sui social.

La reazione di Fedez al gossip su Chiara Ferragni e Achille Lauro

Da quando il matrimonio con Fedez è terminato, Chiara Ferragni è finita in diverse occasioni al centro del gossip e del pettegolezzo. Dopo un lungo periodo lontana dai social, di recente l’imprenditrice digitale è tornata attiva su Instagram e ha ripreso a concentrarsi sulla sua carriera. Ciò nonostante la vita privata dell’influencer sta ancora facendo discutere e in queste settimane numerose sono state le indiscrezioni emerse sul suo conto. Solo qualche giorno fa si è addirittura parlato di un presunto flirt che la Ferragni avrebbe avuto nientemeno che con Achille Lauro, che come sappiamo conosce molto bene Federico. Solo qualche anno fa infatti i due cantanti hanno duettato insieme sulle note della hit estiva Mille, che ha scalato le classifiche.

Di recente dunque nell’ambiente si è vociferato che tra la Ferragni e Lauro ci sia stato un flirt, che ovviamente non è mai stato confermato da parte dei diretti interessati. La scorsa settimana come se non bastasse Gabriele Parpiglia è tornato sulla questione, svelando la presenza dell’imprenditrice a una festa del rapper.

In queste ore per di più il giornalista, nel corso della diretta di Password 2.0, in onda su RTL 102.5, ha lanciato un nuovo scoop. Parpiglia ha infatti mostrato un video inedito della serata, in cui si nota chiaramente la presenza di Chiara Ferragni. Ma non solo. Gabriele ha anche fatto un’ulteriore rivelazione: a seguito del gossip Fedez ha infatti smesso di seguire Achille Lauro sui social!

Naturalmente, nonostante le voci di corridoio, non abbiamo certezze su quello che sarebbe accaduto tra i due cantanti. Novella dunque è a completa disposizione qualora uno dei diretti interessati volesse rompere il silenzio per fare chiarezza sulla situazione.