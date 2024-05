Meno di un gatto in tangenziale! Sarebbe già finita la storia tra Giulia De Lellis e Giano Del Bufalo

Gossip

Nicolò Figini | 23 Maggio 2024

Sembrerebbe che la relazione tra Giulia De Lellis e Giano Del Bufalo sia giunta al capolinea. Scopriamo insieme cosa sarebbe successo.

È finita tra Giulia De Lellis e Giano Del Bufalo?

Dopo la fine della storia tra Carlo Beretta e Giulia De Lellis si pensava che quest’ultima avesse avuto un ritorno di fiamma con il suo ex storico Andrea Damante. Tuttavia non è stato così e hanno dato solo prova del fatto che tra loro c’è ancora una buona sintonia e una bella amicizia.

Di lì a poco è uscita fuori l’indiscrezione, poi confermata dai diretti interessati, di una liaison tra l’influencer e Giano De Bufalo, fratello di Diana De Bufalo. I due erano stati paparazzati insieme per le strade di Roma mentre facevano la spesa con dei look casual per dare poco nell’occhio.

Nonostante tutto sembrasse andare per il verso giusto, però, pare che la loro storia d’amore sia già terminata e la segnalazione è arrivata in due parti a Deianiara Marzano su Instagram. Qui sotto possiamo vedere un utente che confermerebbe la loro rottura, mentre qualche giorno fa erano stati anche rivelati i presunti motivi.

Giulia De Lellis e Giano Del Bufalo si sono lasciati?

In sostanza sarebbe stata Giulia a troncare il rapporto perché Giano vorrebbe trasferirsi a Londra per lavoro. Tuttavia l’influencer non avrebbe intenzione di abbandonare la sua vita a Milano e per tale ragione:

“Lui ha deciso di andare perché ci tiene molto al suo lavoro. Quando lui e Giulia hanno cominciato a frequentarsi lui glielo ha detto subito. Ma lei non vuole lasciare Milano perché non vuole stare lontana dalla famiglia, che non è vicina stando a Roma. Lui a Londra ci starebbe minimo un anno e farebbe avanti e indietro. Ma per Giulia non è fattibile perché ‘vuole vivere la quotidianità con il suo uomo’”.

Ovviamente non sappiamo se tutto ciò corrisponde al vero e dovremo prendere tali segnalazioni con le pinze. Noi rimaniamo in attesa di saperne di più.