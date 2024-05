Gossip

Nicolò Figini | 16 Maggio 2024

Chiara Ferragni

In queste ultime ore si sta diffondendo un’indiscrezione in base alla quale Chiara Ferragni avrebbe avuto un flirt con Achille Lauro, amico e collega di Fedez. Ecco tutto quello che sappiamo.

Il presunto flirt di Chiara Ferragni con Achille Lauro

Per lungo tempo, prima che arrivasse la smentita della diretta interessata, si è parlato a lungo di un presunto flirt tra Fedez e Ludovica Di Gresy. Tuttavia tra loro non c’è mai stata nessuna relazione romantica e dopo essersi separato da Chiara Ferragni il rapper non ha ancora avuto altre storie.

Di recente, tuttavia, si sta diffondendo una nuova indiscrezione che riguarda proprio l’influencer. Stando alle parole di Gabriele Parpiglia, che ha parlato ai microfoni di Radio Marte, Chiara avrebbe avuto un flirt con Achille Lauro. La rivelazione è del tutto inaspettata e secondo il giornalista il loro legame si noterebbe tramite un video che potete analizzare qui di seguito:

“Si vociferava proprio tempo fa di un flirt, mai confermato ma nemmeno smentito, tra Chiara Ferragni e Achille Lauro. Farei rivedere il video del compleanno di Achille in cui abbiamo detto che c’era Tananai, Hell Raton, il suo avvocato… A un certo punto appare anche lei con un vestito rosso e lungo. Se guardate le immagini, voi donne, capirete che l’occhio è uno di quelli carini”.

Ci sembra inutile dire che non esistono assolutamente conferme in merito a tutto questo e non abbiamo prove che ci sia stato del tenero tra l’imprenditrice digitale e il cantante. Le informazioni dunque vanno prese con le pinze e vedremo se i diretti interessati decideranno di replicare per smentire oppure no. Noi di Novella 2000 ovviamente continuiamo a essere a completa disposizione per qualsiasi rettifica o chiarimento.

Nel frattempo Chiara Ferragni sembra starsi occupando della sua famiglia come al solito e dei nuovi impegni lavorativi. Per fortuna, poco alla volta sta cominciando a riprendere in mano la sua vita.