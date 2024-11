Ospite durante la puntata de La Zanzara Fedez ha spiazzato tutti con le sue parole: “Tra Vannacci e Schlein sceglierei lui. Lei chi la voterebbe?”.

Fedez spiazza su Vannacci e Schlein

Mentre il gossip continua a scalpitare, le recenti dichiarazioni di Fedez ospite a La Zanzara non sono passate inosservate agli occhi degli utenti. Il rapper ha avuto modo di tornare nella trasmissione radiofonica di Giuseppe Cruciani e ha dichiarato chi preferirebbe votare tra Roberto Vannacci ed Elly Schlein se dovesse trovarsi a esprimere una preferenza.

Fedez, che si trovava in trasmissione per la presentazione del nuovo podcast e dei personaggi con i quali ha scelto di scambiare quattro chiacchiere, sembra aver stupito tutti nel dare la sua risposta al conduttore e agli ascoltatori:

“Abbiamo un generalissimo, in confronto forse con qualcuno”, ha svelato subito. Questo ha quindi lasciato intuire facilmente che si parlasse dell’europarlamentare della Lega.

“Vannacci, bellissimo. Tu sei più vannacciano che schleiniano”, ha commentato Giuseppe Cruciani, domandandogli così chi sceglierebbe. “Fra Vannacci e Schlein sceglierei lui“, ha fatto sapere Fedez senza pensarci due volte. “Sì, sceglierei Vannacci fra lui e la Schlein“, ha ribadito.

Fedez: «Se dovessi scegliere tra Vannacci e Schlein, sceglierei Vannacci…». Dalle battaglie social per il ddl Zan all’elogio del generale che “i gay non sono normali”. pic.twitter.com/YzLlgNUNre — Marco Fattorini (@MarcoFattorini) November 27, 2024

Ovviamente le parole di Fedez sembrano aver sorpreso Giuseppe Cruciani, che non ha potuto fare a meno di ricordare al rapper che su Instagram ha spesso fatto delle dirette con Alessandro Zan: “Ma facevi le dirette con Zan, ca**o!“.

Non si è fatta attendere però la risposta di Fedez che, fermo nelle sue convinzioni, ha fatto sapere “Che ca**o me ne frega. La Schlein non attecchisce. Chi voterebbe la Schlein?”.

Successivamente Fedez ha spiegato un po’ meglio il suo punto di vista che, nonostante tutto, ha diviso l’opinione pubblica come capita in questi casi: “Da comunicatore guardo, non giudico e non mi interessano le tifoserie, non voglio avere le bandiere di uno o dell’altro, ma comunicativamente parlando Vannacci è dieci spanne sopra. Vannacci si mangia la Schlein“, ha concluso il rapper.