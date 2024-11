Ieri durante la puntata di Sanremo Giovani abbiamo assistito alla sfida inedita tra due ex allievi di Amici 21. Parliamo di Alex Wyse e Nicole. Il cantante e la sua collega hanno preso parte alla medesima edizione del talent, ma il primo ieri ha avuto la meglio.

Alex Wyse supera l’ex compagna di Amici, Nicole a Sanremo Giovani

Mentre su Canale 5 andava in onda il Grande Fratello ieri sera, in seconda serata su Rai 2 dopo Belve, abbiamo assistito a una nuova puntata di Sanremo Giovani. Durante l’appuntamento di ieri abbiamo visto il passaggio del turno di Alex Wyse, Arianna Rozzo e Bosnia.

Proprio l’ex allievo di Amici 21 si è scontrato con una sua ex compagna della medesima edizione del talent show targato Maria De Filippi. Parliamo di Nicole. Un testa a testa per nulla facile, che ha messo in difficoltà anche la Commissione musicale di Sanremo Giovani. Per tutti i presenti non è stato per niente facile dover decidere chi tra i due avrebbe dovuto superare il turno. Ad avere la meglio Alex Wyse, che è così andato ad aggiungersi agli altri suoi compagni di viaggio, in questa stimolante e importante esperienza musicale.

Oltre a Alex Wyse, Bosnia e Arianna tra gli altri selezionati per la semifinale di Sanremo Giovani ricordiamo anche: Grelmos, Mazzariello, Settembre, Selmi. Poi ancora gli altri due ex di Amici, Tancredi e Mew.

Spiace ovviamente per gli eliminati, ma certamente pescheranno bene tra i citati. Molti brani sono ascoltati in rete e apprezzati dal pubblico. Comunque vada andranno alla grande. Al di là di Sanremo Giovani!

Lorella fa il tifo per Alex: “Avanti tutta”

A fare il tifo per Alex Wyse a Sanremo Giovani da casa ci ha pensato anche Lorella Cuccarini. La giudice di Amici ha avuto di seguire la puntata e proprio nel momento in cui si è esibito il suo pupillo ha ripreso alcuni momenti, caricandoli in rete.

Peraltro ha anche esultato poi quando Alex Wyse ha superato il passaggio del turno. L’ha fatto con una chiara esultanza: “Avanti tutta”, ha scritto.

E voi vi aspettavate questo risultato a Sanremo Giovani con il passaggio di Alex Wyse?