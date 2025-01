Quest’anno tra i Big di Sanremo 2025 ci sarà anche Fedez, che presenterà il brano Battito. Secondo le indiscrezioni però il rapper starebbe preparando un “attacco mediatico” alla sua ex moglie Chiara Ferragni.

Il retroscena su Fedez

Mancano poche settimane all’inizio del Festival di Sanremo 2025 e in queste ore gli artisti hanno ufficialmente iniziato le prove con l’orchestra. Quest’anno tra i Big in gara, come è noto, c’è anche Fedez, che torna sul palco del Teatro Ariston dopo l’esperienza del 2021. Stavolta il rapper presenterà la canzone inedita Battito, che senza dubbio ha già destato la curiosità del web. In attesa di scoprire cosa accadrà però in queste ultime ore è emerso un nuovo retroscena che sta già facendo discutere. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

A sganciare la bomba è stato Gabriele Parpiglia, che ha fatto sapere che Federico starebbe preparando un vero e proprio “attacco mediatico” alla sua ex moglie Chiara Ferragni a Sanremo. Come sappiamo, da ormai circa un anno il cantante e l’influencer hanno messo fine al loro matrimonio e tra poche settimane verrà ufficializzato il divorzio. Nonostante da mesi le strade dei due abbiano preso strade diverse, pare che adesso il rapper abbia intenzione di sferrare un ultimo colpo all’imprenditrice digitale. In che modo? Andiamo a scoprirlo.

Secondo quanto riferisce Parpiglia, Fedez, durante la serata cover del Festival, avrebbe deciso di esibirsi sulle note di “Bella stronza”, celebre brano di Marco Masini. Ma non solo. Pare anche che i due artisti duetteranno insieme e la performance potrebbe essere un modo per colpire Chiara Ferragni.

Attualmente però precisiamo che si tratta solo di voci di corridoio e non sappiamo con certezza cosa deciderà di presentare Federico in occasione della serata cover. In attesa di news certe dunque vi invitiamo a prendere i gossip con le pinze.