Carlo Conti ieri sera su Rai 1 ha annunciato i co-conduttori del Festival di Sanremo 2025. Tra loro c’è anche Katia Follesa, che non ha mancato di regalarci un’ironica reazione.

Ecco la reazione di Katia Follesa

Finalmente sappiamo chi ci sarà accanto a Carlo Conti al Festival di Sanremo 2025. Uno tra i tanti nomi è quello di Katia Follesa. L’attrice comica la vedremo nel corso della terza serata, insieme a Miriam Leone ed Elettra Lamborghini.

Poco dopo Katia ha postato un video ironico sui social, molto simpatico che è diventato virale sul web: “Grazie, mi stanno arrivando un sacco di messaggi e complimenti. Vi ringrazio tutti. C’è chi mi augura merda merda merda, però magari oggi no. Sono a letto così, me la prendo lo stesso, me la tengo per quando sarà. Grazie”.

Con queste parole Katia Follesa in un video pubblicato su Instagram, ha poi mostrato un medicinale poggiato sulle lenzuola. Così ci ha scherzato su.

In un post più serio, Katia Follesa ha aggiunto ancora una didascalia a delle foto: “Qui stavo andando a ritirare un premio al Festival di Venezia. Premio come “Miglior comica dell’anno”. Un riconoscimento speciale in un periodo speciale della vita. Oggi arriva un altro premio, salire sul palco di Sanremo e portare quello che so fare meglio… far ridere! Grazie a Carlo Conti, grazie alle persone che lavorano accanto a me, ma soprattutto, grazie a me!”.

Tutti i co-conduttori di Sanremo 2025

Come detto dunque Carlo Conti ha fatto le sue scelte per il Festival di Sanremo 2025, tra co-conduttori e co-conduttrici. Se nella prima serata dovrebbe restare una conduzione solitaria (anche se non mancano rumor su possibili sorprese all’ultimo minuto), ci sono invece delle conferme sulle altre giornate della kermesse.

Carlo Conti al TG1 ieri sera ha svelato che Bianca Balti, Cristiano Malgioglio e Nino Frassica saranno presenti durante la seconda. Ma non è finita qui. Perché in vista della terza serata di Sanremo 2025, è atteso invece un terzetto tutto al femminile, formato da: Miriam Leone, Elettra Lamborghini e Katia Follesa.

Infine per la quarta serata Mahmood e Geppi Cucciari, mentre per la finale sono stati annunciati i nomi di Alessia Marcuzzi e Alessandro Cattelan.