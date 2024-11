Fedez sta per tornare con un nuovo podcast: ecco cosa sappiamo su questo progetto, in collaborazione con Mr. Marra

Dopo l’addio a Muschio Selvaggio, Fedez sta per tornare con un nuovo podcast in collaborazione con Mr. Marra.

Nuovo podcast per Fedez

Negli ultimi mesi Fedez è stato uno dei protagonisti assoluti della cronaca rosa. Il rapper infatti, dopo la fine del matrimonio con Chiara Ferragni, ha fatto a lungo parlare di sé e nel corso dell’estate è stato beccato con più di una ragazza. Si è così parlato di diversi flirt per il cantate, che tuttavia non ha mai confermato nessuna delle sue presunte frequentazioni. Solo qualche settimana fa però un nuovo gossip ha attirato l’attenzione del web. Pare infatti che di recente Federico abbia ritrovato l’amore, al fianco di una misteriosa donna di cui al momento non si conosce l’identità. Anche in questo caso però l’artista milanese non si è espresso sulla questione e i pettegolezzi dunque sono ancora da considerarsi tali.

Nel frattempo il rapper nell’ultimo periodo ha deciso di sparire per un po’ dai social e solo da qualche giorno ha fatto ritorno su Instagram. Dopo una fuga a New York, il cantante è rientrato a Milano e in queste ore si è messo al lavoro su un progetto attesissimo da tutto il pubblico.

Dopo quanto accaduto con Luis Sal e dopo l’addio a Muschio Selvaggio, Fedez sta per tornare con un nuovo podcast, in collaborazione con Mr. Marra. I due infatti si sono mostrati sui social in uno studio attualmente ancora in costruzione e di certo nelle prossime ore arriveranno ulteriori news su questo progetto, di cui a oggi non conosciamo ancora il nome.

Fedez torna con un nuovo podcast pic.twitter.com/xzWSfqT1XZ — Novella2000 Archive (@disagio_tv) November 6, 2024

Già qualche mese fa Federico e Davide avevano annunciato che presto sarebbero tornati a lavorare insieme a adesso finalmente sembrerebbe che il programma stia per arrivare. Ma come ci stupiranno stavolta i due? Non resta che attendere per saperne di più in merito.