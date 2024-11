È balzato all’attenzione di tutti il video che mostra Fedez mentre bacia una misteriosa ragazza in un locale di New York

Il giornalista Alberto Dandolo ha diffuso un video di Fedez in compagnia di una ragazza. I due si trovano insieme in un noto locale newyorkese e si scambiano un bacio piuttosto appassionato. Il filmato è ovviamente già diventato virale e sta facendo piuttosto chiacchierare.

Fedez bacia una ragazza in un locale di New York

Da una parte Chiara Ferragni si gode la sua serenità ritrovata e sembra aver stretto un bel legame con Giovanni Tronchetti Provera, con cui ha festeggiato Halloween (fonte Parpiglia) dopo una prima paparazzata insieme. Dall’altra Fedez che ha raggiunto New York dove ha trascorso la festa più spaventosa dell’anno in un albergo piuttosto costoso. Ma a quanto pare il rapper non era da solo stavolta.

Come riportato da Alberto Dandolo sui suoi canali social e ripreso poi da Dagospia, Fedez ha trascorso una bella serata nella Grande Mela, in compagnia di una ragazza.

Dal video riportato dal giornalista, si vede il cantante scambiarsi un appassionante bacio con questa misteriosa giovane, di cui al momento non ne conosciamo l’identità. Ma ecco quanto si legge: “ESCLUSIVO VIDEO SCOOOOP (2 Novembre. Ora italiana 13.28) FEDEZ AL CIRCOLOCO DI NEW YORK IN DOLCE COMPAGNIA”.

Il video del bacio

Come spiegato dal giornalista, il filmato in questione in cui Fedez bacia la ragazza, risale dunque alla giornata di oggi, quando qui in Italia erano le 13:28. Quindi si parla di poche ore fa.

Qui a seguire potete vedere in allegato anche il video del bacio di Fedez insieme alla ragazza di cui al momento non conosciamo l’identità. Vediamo solo che ha dei lunghi capelli e che sembra essere piuttosto coinvolta dalla situazione…

Il filmato chiaramente ha fatto il giro dei social ed è motivo di chiacchiere da parte degli utenti del web. Fedez al momento non ha commentato la paparazzata e non è intervenuto sui social per dire la sua, come accaduto in altre occasioni.