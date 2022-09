Quest’anno a tornare a X Factor come giudice è stato Fedez. Il cantante infatti ha deciso di tornare a ricoprire il suo ruolo, e di mettersi alla ricerca di nuovi talenti e di guidarli verso il successo. Giovedì 15 settembre si parte dunque con la nuova edizione. Per le prime settimane assisteremo alla fase delle Audizioni, mentre da ottobre si partirà con i live. Alla conduzione ci sarà Francesca Michielin, mentre tra i giudici, oltre Federico, troveremo Ambra, Rkomi e Dargen D’Amico. Poche ore fa si è svolta la conferenza di X Factor e nel corso della chiacchierata si è parlato del fenomeno social. A Federico è stato così chiesto se Chiara Ferragni farà appelli ai suoi follower per votare i cantanti della sua squadra e a quel punto il cantante ha svelato di aver fatto una richiesta a sua moglie. Queste le sue dichiarazioni, riportate da TvBlog:

Ma non solo. Fedez ha anche parlato del suo atteso ritorno a X Factor, e in merito ha aggiunto:

“Aspettavo da un po’ questo momento, ho sempre vissuto in maniera traumatica la mia dipartita dal programma. Appena il terreno era propizio per un ritorno, non ho esitato. Ci aspetta una grande sfida. So cosa abbiamo fatto fino ad ora. So quanti talenti sono arrivati al nostro tavolo, senza essere troppo scaramantico, credo fortemente in questo progetto, quello che faccio è godermi il momento senza prepararmi troppo, X Factor mi ha battezzato dal punto di vista televisivo. X Factor è stata una nave scuola importante per me, credo che abbiamo fatto un bel programmino. La grande differenza che mi porto dietro è quella di non prepararmi. Avevo anche autori… Quest’anno libero”.