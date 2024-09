Nella lista dei ballerini professionisti della nuova edizione di Ballando con le Stelle c’è Luca Favilla. Conosciamo tutto ciò che c’è da sapere sul maestro: età, la vita privata, l’esperienza ad Amici e dove seguirlo su Instagram.

Chi è Luca Favilla

Luca Favilla età, altezza e biografia

Quanti anni ha e dov’è nato Luca Favilla? Dalla biografia sappiamo che Luca Favilla è nato il 22 aprile 1995 a Roma e la sua età oggi è di 29 anni. Il ballerino è del segno zodiacale del Toro.

Altezza e peso sono noti. Luca è alto 1 metro e 90 centimetri per un peso pari a 80 kg.

Da sempre con la passione per la danza, oggi Luca Favilla è un danzatore professionista.

Vita privata

Della vita privata di Luca Favilla sappiamo che ha da sempre provato una passione viscerale per il ballo, tanto da cominciare a soli 9 anni e portare avanti questo amore fino a oggi.

Non conosciamo molto della vita privata di Luca Favilla. Per un periodo si è detto che avesse una frequentazione con Benedetta Orlandini, partner di ballo di latino americano, ma pare siano stati solo rumor. Nel 2019 ha ufficializzato la storia con Lidia Schillaci, ma oggi non sappiamo se è ancora fidanzato.

Luca Favilla è riservato, quindi è difficile sapere se ha una fidanzata o single.

Dove seguire Luca Favilla: Instagram e social

Molto affascinante e simpatico ha conquistato anche il popolo del web. È infatti possibile seguire Luca Favilla tramite il suo account ufficiale di Instagram. A sostenerlo tanti fan, numero destinato a salire sensibilmente con l’inizio della trasmissione.

Il ballerino di Ballando con le stelle cura personalmente il suo account con foto, video e storie che lo vedono protagonista.

Carriera

E della carriera cosa sappiamo? Ha proseguito gli studi diplomandosi all’Istituto tecnico del turismo a Roma, al quale accorpava le lezioni di ballo, che non ha mai messo da parte. Sapeva di poter dare qualcosa a questa categoria e i suoi tentativi, da quel che vediamo, non sono stati vani.

L’amore per la danza gli ha aperto le porte anche al talent di Amici di Maria De Filippi, anche se la sua esperienza sarà molto breve. Nonostante ciò però non si è mai demoralizzato e perso d’animo.

Pian piano ha avuto modo di farsi notare e ora è a tutti gli effetti uno dei professionisti del cast ufficiale di Ballando con le stelle. Negli anni ha affiancato la blogger Cristina Ich ma anche Manuela Arcuri.

Amici 15

Tra le tante esperienze fatte da Luca Favilla, anche quella ad Amici 15. Purtroppo però è stata molto breve. A causa di una sfida con un concorrente esterno ha dovuto dire addio alla permanenza nell’Accademia più famosa d’Italia.

Nonostante tutto non ha rinunciato al suo sogno di diventare un ballerino professionista. Nel talent show faceva coppia con Benedetta Orlandini.

Luca Favilla a Ballando con le Stelle

Dopo tanto lavoro, infatti, il ballerino lo ritroviamo a Ballando con le stelle. Sintomo dunque che il trampolino di lancio ha avuto i suoi effetti positivi, così come la dedizione e il sacrificio che lo stesso ha speso per realizzare il suo desiderio più grande.

Nel 2023 e nel 2024 Luca Favilla lo troviamo nel programma.

Concorrenti e maestri di Ballando con le Stelle

Come sappiamo infatti, i concorrenti dovranno essere in grado di spaziare tra i vari generi di ballo conosciuti.

A giudicarli una severa giuria di esperti che si aspetta davvero il meglio da ognuno di loro e sarà ovviamente compito di Milly Carlucci guidare la trasmissione al successo:

Alan Friedman e Giada Lini; Anna Lou Castoldi e Nikita Perotti; Bianca Guaccero e Giovanni Pernice; Federica Nargi e Luca Favilla; Federica Pellegrini e Angelo Madonia; Furkan Palali ed Erica Martinelli; I Cugini di Campagna e Rebecca Gabrielli; Luca Barbareschi e Alessandra Tripoli; Massimiliano Ossini e Veera Kinnunen; Nina Zilli e Pasquale La Rocca; Tommaso Marini e Sophia Berto; Sonia Bruganelli e Carlo Aloia.