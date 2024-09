Ballerino apprezzato e insegnante di Ballando con le Stelle, ecco chi è Carlo Aloia. Le informazioni sull’insegnante che abbiamo raccolto, ve le proponiamo in questo articolo: età, altezza, vita privata e Instagram dove seguirlo.

Chi è Carlo Aloia

Nome e Cognome: Carlo Valerio Aloia

Data di nascita: 3 marzo 1986

Luogo di nascita: Roma

Età: 38 anni

Segno zodiacale: Pesci

Professione: ballerino e modello

Moglie: Carlo è sposato con Jlenia Intravaia Firulottina

Figli: Carlo avrà presto una figlia

Tatuaggi: Carlo non dovrebbe avere tatuaggi

Profilo Instagram: @carlo_aloia

Carlo Aloia età e altezza

La biografia di Carlo Aloia, ballerino di Ballando con le Stelle. Quanti anni ha, dov’è nato e che origini ha? Il professionista della danza è nato a Roma il 3 marzo 1986 e la sua età oggi è di 38 anni. È del segno zodiacale dei Pesci.

Nulli i dati su altezza e peso, almeno per il momento.

Appassionato di ballo è diventato un grande professionista, ma è anche modello. Ha lavorato per tantissimi progetti e nel 2024 vediamo la sua partecipazione a Ballando con le Stelle.

Vita privata

Analizziamo la vita privata di Carlo Aloia. Il ballerino di Ballando con le Stelle ha una fidanzata o moglie? Il ballerino è sposato e ha una compagnia conosciuta.

Il campione di balli latino-americani è impegnato con Jlenia Intravaia Firulottina, sua collega.

Carlo Aloia e Jlenia dovrebbero stare insieme dal 2010 circa, anche se si sono sposati il 28 settembre 2019. A giugno 2024 hanno annunciato che aspettano il primo figlio. Si tratta di una bambina.

Dove seguire Carlo Aloia: Instagram e social

Non solo la pagina Facebook! Dove si può seguire Carlo Aloia di Ballando con le Stelle? Il danzatore è presente anche su Instagram con un profilo ufficiale.

Nel suo account non sono presenti tantissimi post, forse è poco avvezzo alle piattaforme online, ma quelli che ci sono fanno trapelare qualcosa di lui. Per esempio sembra amare molto i viaggi e il mare.

Ecco una delle tante foto di Carlo Aloia su Instagram….

Carriera

Scoperti tutti i profili social in cui è presente, passiamo alla carriera di Carlo Aloia. Il ballerino nel 2011 ha lavorato per Baila!, trasmissione di Barbara d’Urso.

In seguito l’abbiamo visto nel 2022 ha preso parte al cast di Burn The Floor Dubai. Infine la nuova esperienza risale al 2024 con Ballando con le Stelle.

Baila!

Nel 2011 tra le tante esperienze lavorative contiamo Baila! Si tratta del talent condotto da Barbara d’Urso.

Carlo Aloia a Ballando con le Stelle

Nuova esperienza lavorativa nel 2024 per Carlo Aloia. Il ballerino infatti è stato scelto da Milly Carlucci e dalla sua squadra per la nuova edizione di Ballando con le Stelle.

Il danzatore lo troviamo accanto a Sonia Bruganelli. Coppia di ballo che promette scintille!

La giuria di Ballando con le Stelle

Ballando con le Stelle 2024 vede riconfermata ancora una volta la sua giuria. D’altronde squadra che vince… non si cambia!

I giudici sono: la presidente Carolyn Smith, poi ancora troveremo Fabio Canino, Guillermo Mariotto, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli.

A loro il compito di giudicare le sfide di ballo delle coppie. E a proposito di questo…

Le coppie di Ballando con le Stelle

Concorrenti e ballerini della nuova edizione di Ballando con le Stelle sono pronti a scendere in pista. Ricordate però chi sono tutti i protagonisti di questa edizione e come sono stati divisi i concorrenti? Qui in seguito l’elenco completo:

Alan Friedman e Giada Lini; Anna Lou Castoldi e Nikita Perotti; Bianca Guaccero e Giovanni Pernice; Federica Nargi e Luca Favilla; Federica Pellegrini e Angelo Madonia; Furkan Palali ed Erica Martinelli; I Cugini di Campagna e Rebecca Gabrielli; Luca Barbareschi e Alessandra Tripoli; Massimiliano Ossini e Veera Kinnunen; Nina Zilli e Pasquale La Rocca; Tommaso Marini e Sophia Berto; Sonia Bruganelli e Carlo Aloia.

Ci sarà un solo vincitore! Chi sarà la coppia più brava e fortunata?