Vi state chiedendo chi è l’attore che fa Fikret in Terra Amara? Lui si chiama Furkan Palali e in questo articolo lo conosceremo insieme, scoprendo tutte le curiosità che lo riguardano: dall‘età all’altezza e ancora la vita privata, dove seguirlo su Instagram e le informazioni sulla sua carriera.

Chi è Furkan Palali

Nome e Cognome: Furkan Palali (in turco si scrive Furkan Palalı)

Data di nascita: 27 ottobre 1986

Luogo di nascita: Konya (Turchia)

Età: 37 anni

Altezza: 1 metro e 90 centimetri

Peso: 82 kg

Segno zodiacale: Scorpione

Professione: attore e modello

Fidanzata: informazione non disponibile

Figli: informazione non disponibile

Tatuaggi: informazione non disponibile

Profilo Instagram: @furkanpalali

Furkan Palali età, altezza e biografia

Quanti anni ha Fikret di Terra Amara e quali sono le sue origini? Partiamo con il dire che l’attore che interpreta questo controverso personaggio è Furkan Palali. È nato a Konya, in Turchia, il 27 ottobre 1986. La sua età oggi è di 37 anni.

Se siete curiosi dell’altezza e peso di Furkan Palali, possiamo dirvi che è alto 1 metro e 90 centimetri per un peso pari a 82 kg.

Completati gli studi superiori nella sua città natale, Furkan ha conseguito la Laurea nel dipartimento di ingegneria geologica all’Università di Ankara. Oltre a dedicarsi allo sport ha intrapreso la carriera di modello e attore.

La vita privata: Furkan Palali ha una fidanzata?

Capitolo vita privata. Ci sono informazioni utili sul suo conto? Purtroppo le news sono davvero scarse. Oltre a sapere che ha un fratello maggiore e i suoi genitori sono la madre Cemile Palalı e il padre Azmi Palalı, non siamo in grado di dirvi granché.

L’attore ha una fidanzata? A Verissimo Furkan Palali ha svelato di essere fidanzato da 4 mesi con un’attrice:

“Riesce a comprendermi, anche lei fa l’attrice. Se mi piacerebbe diventare padre e marito? Vorrei un figlio, lo desidero molto da quando ho fatto una serie. Interpretare quel ruolo ha suscitato in me questa volontà, ma serve aspettare il momento giusto”, ha rivelato Furkan.

Dove seguire Furkan Palali, Fikret di Terra Amara: Instagram e social

Se siete fan di Terra Amara o magari siete curiosi di conoscere meglio l’attore che interpreta Fikret, potete seguire le sue pagine Facebook e Instagram. Peraltro è presente anche un sito ufficiale da consultare.

Sui suoi social ufficiali Furkan di Terra Amara pubblica tanto del suo lavoro di modello e attore, da scatti sul set a immagini tratte da servizi fotografici. Molte meno sono le immagini sulla sua vita privata lontana dai riflettori.

Non mancano foto, come quella che trovate qui sotto, in cui Furkan Palali mette in mostra il suo fisico palestrato.

Il fisico di Furkan Palali – foto Instagram

Carriera

Conseguito il diploma, Furkan Palali si è dedicato al basket ma ha lasciato la carriera come atleta per dedicarsi alla carriera universitaria. Successivamente Fikret di Terra Amara si è concentrato sul mondo della moda, diventando così un modello di professione. Questo gli ha permesso così di firmare i primi contratti con agenzie importanti e sfilare per importanti brand.

Nel 2011 ha vinto il concorso come Miglior modello della Turchia e sempre nello stesso anno si è aggiudicato anche il riconoscimento di Miglior modello del mondo.

In contemporanea si è dedicato al mondo dello spettacolo a partire dal 2010. E dopo aver recitato in diversi film e serie televisive è arrivato il successo grazie a Terra Amara con il ruolo di Fikret. E oggi è uno degli attori turchi più amati.

Anche come attore ha ricevuto importanti candidature a premi di rilievo e ne ha vinti altrettanti.

Film e programmi TV

In questi anni di carriera come detto Furkan Palali, che conosciamo come Fikret in Terra Amara, prima di interpretare questo ruolo ha ricoperto diversi personaggi tra cinema e TV.

Queste le pellicole che lo vedono tra i protagonisti sul grande schermo: Somuncu Baba: Aşkın Sırrı (2016); Direniş: Karatay (2017); Yuvaya Dönüs (2019) e Merkez (2022).

Nel piccolo schermo invece Furkan Palali ha lavorato per diverse serie TV, tra cui per l’appunto Terra Amara: Küçük Sırlar (2010); Adını Feriha Koydum (2011); Son Yaz – Balkanlar 1912 (2012); Hayat Devam Ediyor (2012); Aşk Emek İster (2013); Kızılelma (2014); Son Çıkış (2015). E ancora: No: 309 (2016-2017); Bir Mucize Olsun (2018); Benim Tatlı Yalanım (2019) e Terra amara (Bir Zamanlar Çukurova) (2020-2022).

Ma non solo, perché nel 2023 è tra i protagonisti della web serie Sebeke.

Sempre nel 2023 Furkan Palali lo ritroviamo tra gli ospiti di Verissimo nella puntata del 25 novembre. Per la prima volta l’attore presenzierà in una trasmissione italiana e si racconterà ai telespettatori del nostro Paese. Non solo il programma di Silvia Toffanin, Fikret di Terra Amara ha avuto il piacere di arrivare anche a C’è posta per te.

Furkan Palali è Fikret in Terra Amara

Per 78 episodi Furkan Palali ha prestato il suo volto a Fikret Fekeli Yaman, personaggio di Terra Amara.

Nella serie Terra Amara Furkan Palali ha condiviso il set con diversi attori amatissimi: Ergün Metin, Ibrahim Çelikkol, Bulent Polat, Aras Senol, Erkan Bektaş, Selin Yeninci. A seguire: Melike Ipek Yalova, Sahin Vural, Serpil Tamur, Polen Emre. Ma anche: Hilal Altınbilek e Nazan Kesal, Uğur Güneş, Murat Ünalmış, Kerem Alışık, Sibel Taşçıoğlu e Selin Genç.

Furkan Palali a Ballando con le Stelle 2024

Colpaccio di Milly Carlucci nel 2024, troviamo Furkan Palali nella lista dei concorrenti di Ballando con le Stelle. Una prima esperienza per lui nella TV italiana e in un programma televisivo di ballo.

Alla corte di Milly Carlucci sono diversi i protagonisti che si metteranno in gioco. Chi sono i concorrenti di Ballando con le Stelle? Ve li riproponiamo in elenco:

Alan Friedman e Giada Lini; Anna Lou Castoldi e Nikita Perotti; Bianca Guaccero e Giovanni Pernice; Federica Nargi e Luca Favilla; Federica Pellegrini e Angelo Madonia; Furkan Palali ed Erica Martinelli; I Cugini di Campagna e Rebecca Gabrielli; Luca Barbareschi e Alessandra Tripoli; Massimiliano Ossini e Veera Kinnunen; Nina Zilli e Pasquale La Rocca; Tommaso Marini e Sophia Berto; Sonia Bruganelli e Carlo Aloia.

Il percorso di Furkan a Ballando con le Stelle

L’attore turco Furkan Palali si cimenterà nel ballo. Scopriremo passo passo il suo percorso.