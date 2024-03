Paolo è convinto che Letizia arriverà in finale e vincerà contro Beatrice e Perla (VIDEO)

Spettacolo

Nicolò Figini | 11 Marzo 2024

Grande Fratello

Paolo Masella ha affermato con molta convinzione che Letizia Petris arriverà in finale e vincerà il Grande Fratello. Ecco la sua teoria.

La convinzione di Paolo Masella

Al momento non sappiamo ancora quando andrà in onda la finale del Grande Fratello, ma ormai siamo molto vicini alla conclusione della corrente edizione. Da alcune settimane stanno venendo aperti i televoti per decretare i finalisti e per adesso l’unica scelta è Beatrice Luzzi. Tuttavia Paolo Masella ha una sua teoria su come andranno le cose prossimamente.

Innanzitutto bisogna parlare dei risultati del televoto che andremo a scoprire nella puntata di questa sera. In nomination troviamo Anita Olivieri, Letizia Petris, Paolo e Rosy Chin. Non sappiamo chi otterrà il secondo posto per la finale, ma dal video qui sotto il macellaio è sicuro che sarà la fidanzata.

Ma non solo, in quanto il gieffino è convinto che la Petris riuscirà anche ad arrivare in finale con Beatrice e Perla. Parlando nella notte con Giuseppe ha infatti affermato: “Le ultime tre a rimanere saranno Leti, Perla e Bea. E vince Leti, cento per cento“. Il web non è d’accordo e hanno riso di questa sua certezza, in quanto gli utenti non pensano che la Petris possa essere più forte al televoto della Luzzi o della Vatiero.

" vince letizia al 100%"



No ma chi gliel'ha data questa convinzione? Pretendo di vedere le loro facce domani quando scopriranno che la finalista è Rosy 💀💀💀💀#GrandeFratellopic.twitter.com/EdegM5AHbF — Fabiola🍓 (@Fabiola63445821) March 11, 2024

Per Letizia Petris, tuttavia, sarebbe una gran bella soddisfazione vincere o arrivare tra le ultime tre finaliste. Soprattutto dopo lo sfogo avuto con Paolo Masella e durante il quale ha affermato di sentirsi incompresa dal pubblico:

“Arrivano aerei per Paolo, per Perla, per Giuseppe… Se sono indirizzati a me sono sempre con qualcuno. Sono l’ombra di qualcuno, come nella mia vita.

Mi pesa il fatto che mi sono sempre messa nell’angolo e non riesco a emergere per la persona che sono. Ho paura che non sia arrivato nulla in tutti questi mesi. Mi sento piccola, molto inutile”.

Vedremo cosa accadrà nelle prossime puntate del Grande Fratello.