Gaffe sui social per un volto noto! Tagga Fedez in una storia in compagnia del cane Silvio, ma lo scambia per Paloma. Il rapper non ha esitato a rispondere e sarcastico ha commentato l’errore.

Fedez risponde alla gaffe

Mentre in questi giorni sui social si è consumato il dissing tra Fedez e Tony Effe, la vita dell’ex marito di Chiara Ferragni procede per la propria strada tra eventi e feste. Proprio ieri il rapper si è presentato alla sfilata dell’amica Donatella Versace e l’ha fatto in compagnia del suo inseparabile amico a quattro zampe, Silvio.

I due hanno persino sfoggiato lo stesso look, in modo simpatico, tanto da attirare l’attenzione dei presenti e fotografi. Ma non solo, perché anche un volto noto che si trovava lì per l’occasione non ha potuto fare a meno di notare questa particolarità e ha ripreso Fedez e il suo cane durante l’attesa, tra una passerella e un’altra.

Il personaggio in questione è l’attrice Kristina Liliana Matthäus, che su Instagram ha condiviso una storia dove per l’appunto riprendeva il rapper in compagnia del suo cane. Peccato però abbia commesso una gaffe e abbia scambiato Silvio per Paloma!

Il tag al breve filmato non è sfuggito al cantante, che ha postato il tutto nel suo profilo, tra le storie: “Sì, però cara è Silvio! Ti sei persa delle puntate mi sa”, ha replicato con sarcasmo Fedez nonostante la ricondivisione del video.

La storia Instagram condivisa da Fedez

Questa risposta di Fedez deriva dal fatto che dopo la separazione con l’ex moglie Chiara Ferragni, Paloma (cane che avevano preso insieme), è rimasto con l’influencer. In passato il rapper ha lanciato qualche frecciatina per la decisione presa, ma ha pensato bene anche di rifarsi e iniziare una nuova vita.

Accanto a lui, infatti, ora figura il cane che ha chiamato Silvio.