Il tanto discusso dissing tra Fedez e Tony Effe non sembra convincere tutti. Un esperto pensa che dietro ci sia una trovata commerciale: “Secondo le stime può andare dai 50.000 ai 150.000€”.

Un esperto sul dissing Fedez-Tony Effe: “Trovata commerciale”

Il dissing che ha coinvolto Fedez e Tony Effe negli ultimi giorni ha generato diverse reazioni e molti utenti sul web si sono schierati dalla parte di uno o dell’altro, così come avvenuto nelle scorse ore quando il rapper ha pubblicato una canzone per Chiara Ferragni.

Quanto accaduto, che ha coinvolto anche Niky Savage (amico di Fedez) ha generato una reazione social importante, dato che come vi avevamo già raccontato, tutte le parti hanno ottenuto un aumento delle interazioni sui social. A sottolineare questo aspetto anche i dati dell’osservatorio Arcadiacom.it.

Tutto l’episodio, conclusosi per l’appunto con il singolo di Fedez, “Allucinazione collettiva”, rivolto a Chiara Ferragni, pare abbia svelato degli aspetti importanti su tutta questa faccenda. A esserne certo è Domenico Giordano, esperto data analyst e spin doctor di Arcadiacom.it.

Come ripreso da Leggo.it, Giordano ha commentato il dissing tra Fedez e Tony Effe come una vera e propria operazione di marketing:

«Possiamo sicuramente definirla un’operazione di dissing marketing. Una strategia che a differenza delle altre iniziative di marketing fa dello scontro un elemento polarizzante per generare audience, interazioni e visualizzazioni. Dietro c’è un’idea creativa.E in questo caso l’idea creativa ha sicuramente funzionato. Uno scontro creato ad arte», ha fatto presente nella lunga intervista.

Peraltro secondo quanto dichiarato Domenico Giordano, quello tra Fedez e Tony Effe non sarebbe di certo un caso isolato. Tra like, visualizzazioni cresciuti in maniera esponenziale, secondo l’esperto il fatto che siano stati tirati in ballo dei brand lascerebbe pensare appunto a una trovata. Ma non solo, perché secondo le stime ci sarebbe anche un altro aspetto interessante:

«La risposta non è univoca, ma possiamo fare sicuramente delle stime economiche. La visibilità data ai brand ci porta a una cifra che secondo me può andare dai 50.000 ai 150.000 €. Una valore calcolato tramite listini non ufficiali per celebrity del loro calibro», ha concluso a proposito del dissing su Fedez e Tony Effe. E voi che ne pensate?