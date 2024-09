In queste ore in rete non si parla altro che del dissing tra Fedez e Tony Effe, che sta facendo discutere il web. Ma quali sono state le reazioni di Giulia De Lellis e Taylor Mega? Ecco cosa è accaduto.

Le reazioni di Giulia e Taylor al dissing tra Fedez e Tony Effe

Nelle ultime ore a finire al centro dell’attenzione mediatica sono stati Fedez e Tony Effe. I due cantanti, che come di certo in molti sapranno un tempo erano amici, sono infatti stati protagonisti di un lungo dissing che sta infiammando il web. A colpi di frecciatine social gli artisti se ne sono dette di ogni e pare che il botta e risposta non sia ancora terminato. Proprio Federico ha infatti fatto intendere che a breve tornerà a parlare e di certo in molti si chiedono cosa accadrà.

Agli utenti nel frattempo non sono sfuggite le reazioni di Giulia De Lellis e Taylor Mega, che come è ben noto sono legate ai due rapper. Mentre l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha iniziato proprio di recente una frequentazione con Tony Effe, l’influencer milanese è l’ex fidanzata del cantante, tuttavia negli ultimi mesi è stata associata spesso all’ex marito di Chiara Ferragni, col quale avrebbe stretto un’amicizia.

Ma cosa è accaduto dunque dopo il dissing tra Fedez e Tony Effe? Mentre Giulia De Lellis ha deciso di sparire dai social e di rimanere in silenzio, Taylor Mega ha postato un video sui suoi profili che secondo i più maliziosi del web sarebbe una frecciata al suo ex compagno.

Insomma questo botta e risposta di fuoco tra i due rapper sta ormai appassionando sempre di più il web e in molti si chiedono già cosa accadrà nelle prossime ore. Non resta che attendere però per saperne di più in merito.