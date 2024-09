Dopo il dissing di Tony Effe è arrivata la replica di Niky Savage, che ha tirato in ballo sia le ex del rivale ma anche Giulia De Lellis

Come previsto c’era da aspettarsi la replica di Niky Savage al dissing di Tony Effe delle scorse. Il primo nel rispondere ha tirato in ballo persino Giulia De Lellis, provocando la reazione del rapper!

Niky Savage replica al dissing di Tony Effe

Dove eravamo rimasti? Nella giornata di ieri Tony Effe ha pubblicato una storia, inizialmente senza destinatario, in cui invitava a “non svegliare il cane che dorme”. Fedez e Niky Savage, però, hanno pensato bene di rispondere alla provocazione e da qui ne è nato un botta e risposta, senza esclusione di colpi che ha scatenato l’interesse e reazione di molti.

Tony Effe sui social ha pubblicato un dissing contro Fedez e Niky Savage. Se Fedez ha risposto tramite delle storie Instagram, a replicare al freestyle è stato il trapper. In poco tempo ha realizzato il suo commento alla vicenda dal titolo Bufu Freestyle.

La risposta di Niky Savage è interamente contro Tony Effe. Come mostrato dal video ci sono alcune frasi in particolare da sottolineare. Dopo qualche provocazione sul dissing realizzato, ha tirato in ballo Sfera Ebbasta, che ha definito “il padrone” che “lascia al cane gli avanzi“.

In seguito si è parlato anche di relazioni perché ha prima citato la fidanzata Roberryc e l’ex di Tony Effe, Taylor Mega: “Giuro Roberryc non se lo spiega come faceva Taylor Mega / Lava la bocca se parli a una donna. Ti devo dare dei moduli d’uso”. Niky a proposito delle ex in comune con Tony Effe ha aggiunto: “Non hai passato niente a nessuno / è la mia tipa che è rockstar / sarebbe stato sprecato il suo cu*o su una m**ch*a non grossa“.

Non solo le ex del passato, ma anche il presente, dato che Niky Savage ha tirato in ballo persino Giulia De Lellis: “Sono seduto sopra una giulietta. Scrivo le rime con le dita a fuoco. So tante cose sulla tua Giulietta ma non le dico perché sono un uomo“. Ma ci sono ancora molte altre frasi e stoccate al veleno.

Il pezzo di Niky Savage fino a qualche ora fa era disponibile su YouTube, ma è comunque facile recuperare spezzoni sul web.

La risposta di Tony Effe non si fa attendere…

Dopo aver ascoltato il dissing di Niky Savage, non è tardata ad arrivare la risposta di Tony Effe. Il rapper romano non ci ha pensato due volte a commentare il freestyle e le sue parole non sono state certamente tenere.

Il rapper si è detto molto deluso e ha dato dello “stupido” al suo ‘rivale’. Ecco con quali parole:

“Mi hai messo in difficoltà, ti ho dato una possibilità nella tua stupida carriera inutile e tu l’hai sprecata così al cesso. Sei stupido, sei proprio stupido. Non puoi essere mio figlio, sei troppo stupido. Adesso aspetto la risposta del tuo capo perché tu sei proprio stupido, Tony Effe Due, sei scemo“. L’ultima frase è un’allusione al fatto che proprio Tony ha accusato Niky Savage di essere una sua copia sbiadita.

Il battibecco tra i due sembra andare avanti e probabilmente dobbiamo aspettarci ancora dell’altro nella giornata di oggi o nei prossimi giorni. Dopo questo video Tony Effe deciderà di replicare ancora a Niky Savage e Fedez (che nel mentre ha reagito)?