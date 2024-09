Lino Giuliano sogna un futuro nel mondo della tv e si candida per entrare a far parte del cast di Mare Fuori

In queste ore Lino Giuliano ha deciso di rispondere alle domande dei fan sui social, quando a un tratto si è candidato per entrare a far parte del cast della serie cult Mare Fuori.

Il sogno di Lino Giuliano

Lunedì sera, nel corso della prima puntata della nuova edizione del Grande Fratello, Alfonso Signorini ha annunciato la squalifica di Lino Giuliano dal reality show a seguito di quanto accaduto. L’ex protagonista di Temptation Island ha infatti replicato in maniera inappropriata a una provocazione del tiktoker Enzo Bambolina, indignando però l’intero web. A quel punto la produzione del reality show ha deciso di bloccare l’ingresso di Lino in casa e la notizia ha fatto in breve il giro dei social. In queste ore nel mentre Giuliano ha fatto ritorno su Instagram e ha così nuovamente fatto le sue scuse pubbliche. Ma non solo.

L’ex protagonista di Temptation Island ha deciso anche di rispondere alle domande e alle curiosità dei fan. A un tratto un utente ha chiesto a Lino Giuliano quale programma tv o film potrebbe interessargli. A sorpresa l’ex fidanzato di Alessia Pascarella si è candidato per entrare a far parte del cast di Mare Fuori, serie cult in onda su Rai 1 che negli ultimi anni è diventata un vero fenomeno. In merito Lino ha affermato:

“Quale programma o film potrebbe interessarmi? Mare Fuori. Sarebbe alla mia portata, ed è tutto ciò che desidererei”.

Ma non è finita qui. In merito ai progetti futuri, Lino Giuliano ha già le idee ben chiare e così ha dichiarato: “Non so se lo sai, ma io già lavoro da quando sono uscito da Temptation. Amo il mio lavoro e continuerò a farlo sempre. Anzi, se proprio vuoi saperlo, sto anche aprendo un negozio tutto mio. Fortunatamente, sono riuscito a creare qualcosa di buono”.