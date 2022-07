1 La nuova casa dei Ferragnez

Solo lo scorso anno come qualcuno ricorderà i Ferragnez hanno annunciato di aver comprato una nuova casa e che a breve avrebbero lasciato l’appartamento in cui ancora oggi vivono. L’imprenditrice digitale e Fedez tuttavia non lasceranno CityLife, ma si sposteranno solo in un altro palazzo poco distante da quello attuale. Questo quello che aveva svelato la Ferragni:

“Io e Fede abbiamo comprato la nostra prima casa insieme qui a Milano. Quella in cui siamo adesso è in affitto. È una casa in cui stiamo benissimo, però è in affitto. Finalmente abbiamo trovato la casa dei nostri sogni, la stiamo costruendo e stiamo pianificando tutto. Sono super contenta, perché adoro l’arredamento e l’idea di creare qualcosa che sia totalmente nostro. Si tratta di un appartamento, devono ancora costruirlo. Il palazzo lo stanno facendo adesso ma i nostri piani non li hanno ancora costruiti. Dovrebbe essere pronta per metà dell’anno prossimo, quindi c’è tempo per organizzare tutto al meglio”.

A più di un anno di distanza da questo annuncio, finalmente la nuova casa dei Ferragnez è quasi pronta. Poche ore fa così la coppia si è recata nel cantiere dell’appartamento e naturalmente il tutto è stato anche testimoniato sui social. Ma non solo. Chiara Ferragni infatti ha anche svelato che la famiglia si trasferirà nella primavera del 2023, quando la nuova casa sarà del tutto pronta.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

In questi giorni intanto proprio l’influencer ha risposto alle domande e alle curiosità dei fan, e a un tratto ha svelato perché ha scelto i nomi Leone e Vittoria per i suoi due figli. Andiamo a rivedere le dichiarazioni della Ferragni.