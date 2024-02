Gossip

Vincenzo Chianese | 23 Febbraio 2024

Chiara Ferragni Fedez

Continuano a emergere retroscena sui Ferragnez. L’ultima voce di corridoio vede Chiara Ferragni e Fedez separati in casa da più di un anno.

La lunga crisi tra i Ferragnez

Sono settimane che si parla di una presunta crisi tra i Ferragnez. Secondo i pettegolezzi le tensioni tra Chiara Ferragni e Fedez sarebbero iniziate ben un anno fa, a seguito di quanto accaduto al Festival di Sanremo. Per diverso tempo si è mormorato che la coppia fosse sul punto di separarsi, quando a un tratto i diretti interessati hanno ripreso a mostrarsi insieme. Dopo la malattia del rapper era poi sembrato che tutto fosse tornato alla normalità tra Chiara e Federico, quando a un tratto è scoppiato lo scandalo del pandoro gate. In questa circostanza, sempre stando alle voci di corridoio, il cantante non sarebbe riuscito a supportare e a sostenere sua moglie come lei avrebbe voluto e sarebbe così nata una nuova frattura.

Nonostante solo la scorsa settimana la coppia abbia cercato di sanare le crepe festeggiando insieme il San Valentino, ieri mattina è arrivata la bomba lanciata da Dagospia. Secondo il ben informato portale infatti pare che la Ferragni e Lucia si siano definitivamente separati e che lui abbia lasciato casa. Nelle ultime ore così sono emerse indiscrezioni su indiscrezioni e l’ultimo retroscena risale solamente a poco fa.

Stando a quanto riporta Il Corriere della Sera, sembrerebbe che i Ferragnez fossero separati in casa da più di un anno. Stando a quanto si legge, proprio Fedez negli ultimi 12 mesi avrebbe dormito in un’altra stanza. Ma non è finita. Pare anche che Chiara Ferragni si sarebbe rivolta a un celebre avvocato divorzista, per chiedere un consulto sull’affidamento dei figli.

Ovviamente vi invitiamo come sempre a prendere queste informazioni con le pinze. I diretti interessati infatti non sono mai intervenuti per confermare o smentire la presunta crisi e a oggi dunque non possiamo sapere con certezza cosa sarebbe accaduto in realtà tra loro.