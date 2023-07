NEWS

Vincenzo Chianese | 31 Luglio 2023

Chiara Ferragni Fedez

I Ferragnez arrivano sul Lago di Como

Sabato mattina, con dei toccanti post sui social, i Ferragnez hanno annunciato la morte del cane Matilda. L’amica a quattro zampe di Chiara Ferragni ha trascorso ben 13 anni insieme all’influencer e così quest’ultima ha scritto un bellissimo messaggio per Mati, che come in molti sapranno è stata l’artefice dell’incontro tra l’imprenditrice digitale e Fedez. Queste le sue parole in merito:

“Tutto quello che volevo dirti te l’ho detto all’orecchio in questi giorni, ma tanto tu già sapevi tutto. In questi tredici anni insieme sei stata la mia bambina ed allo stesso tempo la mia amica pronta a farmi sempre compagnia e a farmi sentire amata quando più ne avevo bisogno. Mi bastava abbracciarti e sentire il tuo profumo per sentirmi a casa perché è proprio quello che sei stata sempre: la mia famiglia. E hai fatto anche di più, hai “creato” quella che è la nostra famiglia. Eri tu “il cane di Chiara Ferragni” di quella canzone che mi ha fatto conoscere il papà nel 2016. […] Spero di averti fatto vivere una bella vita e di averti fatto sentire il mio amore ogni giorno, perché io il tuo l’ho sentito sempre. Mi mancherà tutto di te Mati. Sarai per sempre la mia prima bimba”.

In queste ore intanto i Ferragnez, insieme ai loro figli Leone e Vittoria, hanno deciso di trascorrere il weekend sul Lago di Como, precisamente a Villa Matilda. A quel punto i più hanno ipotizzato che la location scelta da Chiara Ferragni e Fedez fosse un modo per ricordare la Mati, che per anni ha fatto parte della loro famiglia.

Nel mentre sui social sia l’influencer che il cantante hanno avuto a che fare con dei commenti vergognosi da parte di alcuni hater, e naturalmente non sono mancate le loro piccate repliche.