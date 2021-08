Quanto costa al giorno la mega-villa affittata dai Ferragnez a Porto Cervo

1 La villa in Sardegna dei Ferragnez

Sono iniziate le vacanze anche per i Ferragnez che hanno scelto come meta la Sardegna. Chiara Ferragni, Fedez e i loro due figli, Leone e Vittoria, sono volati sull’isola tirrenica più amata dai vip per trascorrere un po’ di tempo di puro relax.

La famiglia è sbarcata all’aeroporto Costa Meralda nel primo pomeriggio di domenica 1 agosto e ad attenderla c’erano moltissimi fan. Poi i coniugi sono saliti su due auto diverse (Chiara con Vittoria e Fedez con Leone) per raggiungere la villa a Porto Cervo che hanno deciso di prendere in affitto per queste vacanze.

Come dimostrano le foto pubblicate sui social, i Ferragnez stanno trascorrendo il tempo tra mangiate tipiche sarde, bagni in piscina e momenti sulla spiaggia e al mare. Come riporta il quotidiano Gallura Oggi, la villa si trova a Porto Cervo ed è di ben 650 metri quadrati su un lotto di circa 4 mila. Non è la classica villa con piscina. Al suo interno ci sono anche un campo da basket, un teatro, una sala fitness e sette camere da letto (quindi tre per gli ospiti). I pavimenti sono tutti in marmo, così come i bagni. E uno di questi ha una vasca in pietra.

Ma quanto costa questo soggiorno? Possiamo già dirvi che è decisamente di lusso per pochi. Il quotidiano riporta che per l’affitto si parte da 3500 euro a notte.

E parlando ancora di quanto spendono i Ferragnez, ecco quanto è costata precedente vacanza a Forte dei Marmi e lo stipendio che danno alla tata dei loro figli…