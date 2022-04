1 Il peluche di Vittoria, figlia dei Ferragnez

Non sono state settimane facili per i Ferragnez. Come è ormai ben noto Fedez ha scoperto di avere un tumore neuroendocrino del pancreas. Per questo motivo il rapper si è sottoposto a un lungo intervento, e dopo la convalescenza ha fatto finalmente ritorno a casa, dove ad attenderlo c’erano i suoi figli Leone e Vittoria. Il web nel mentre si è unito nell’inviare tutto il supporto possibile a Federico, che ha così ricevuto l’affetto di migliaia di utenti. A poco a poco così Fedez e Chiara stanno tornando alla loro vita di sempre, e hanno ripreso a mostrare sui social tutti i momenti più belli delle loro giornate, in particolare quelli insieme ai loro due figli.

Proprio qualche giorno fa sia Leone che Vittoria hanno festeggiato il loro compleanno, rispettivamente il quarto e il primo. La secondogenita della Ferragni e di Lucia come se non bastasse negli ultimi giorni sta emozionando il web. La bambina infatti ha pronunciato per la prima volta la parola “mamma”, e sta iniziando a muovere i suoi primi passi. Come se non bastasse recentemente vediamo spesso Vittoria mentre gioca col suo giocattolo preferito: un enorme orso di peluche, che sembrerebbe essere adorato dalla piccola.

La bimba infatti ama rotolarsi, sdraiarsi e avvolgersi nel pupazzo gigante e proprio i Ferragnez l’hanno immortalata sui social mentre ride a si diverte. Il web intanto non ha potuto fare a meno di chiedersi quanto costa l’enorme orso di Vittoria. Pur non conoscendo la marca del peluche, facendo delle ricerche online si evince che degli orsi simili a quello della figlia di Chiara Ferragni e Fedez hanno un prezzo di circa 65 euro!

Prezzo dunque super accessibile a tutti coloro che volessero regalare ai proprio piccoli un orso in peluche, da sempre uno dei giochi più amati dai bambini. Nel mentre qualche giorno fa, in occasione del compleanno di Leone, sono arrivate delle emozionanti dediche da parte dell’imprenditrice digitale e del rapper. Andiamo a rivedere le loro dichiarazioni.