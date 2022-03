Fedez dimesso dall’ospedale

Appena due settimane fa Fedez con una storia su Instagram ha annunciato di avere un problema di salute importante. Il mondo del web e non solo, si è unito intorno al rapper e alla sua famiglia, travolti da un’ondata d’affetto immensa. Solo dopo l’intervento il cantante ha fatto sapere sui social, con un lungo post, di essere stato operato a causa di “un raro tumore neuroendocrino del pancreas”, dando qualche altro dettaglio. Adesso, però, giunge una nuova importante notizia.

Nella giornata di ieri Fedez su suo profilo Instagram, tra le storie, ha spiegato di non vedere l’ora di riabbracciare i suoi bambini Leone e Vittoria e la sua famiglia, perché per lui sarebbe stato come “tornare a vivere”, dopo giorni particolarmente delicati. Proprio sull’account ufficiale ha spesso condiviso brevi momenti di videochiamate con i suoi bambini, che sono stati la sua forza in questo periodo così complesso.

Anche sua mamma gli ha riservato tenere parole, così come sua moglie. Chiara Ferragni in queste settimane si è lasciata andare a dolci dediche “Per sempre sarà infinito”, ha scritto ieri l’influencer, che ha trovato la pronta risposta del cantante: “Grazie per essere sempre la mia roccia”.

Oggi, come annunciato da TGCom24, che ne ha postato l’immagine, Fedez ha lasciato l’ospedale San Raffaele di Milano. Ad accompagnarlo la moglie Chiara Ferragni che, per tutto questo periodo, gli è stata vicino senza lasciarlo solo nemmeno per un secondo. Federico ai fotografi e giornalisti presenti fuori dalla struttura ha semplicemente detto: “Sto bene, bello uscire dall’ospedale”.

Ecco l’immagine catturata da sito d’informazione.

Ora per il cantante è quindi arrivato il momento di tornare a casa e riabbracciare la sua famiglia. Con queste poche parole rilasciate dal cantante, auguriamo a Fedez una pronta guarigione e gli mandiamo un caloroso abbraccio!

