1 La tata dei Ferragnez

Come ben sappiamo da sempre i Ferragnez amano condividere sui loro profili social tutto quello che riguarda la loro vita privata, e naturalmente a essere protagonisti assoluti delle loro pagine sono i loro due figli, Leone e Vittoria. I bambini sono ormai delle vere celebrità sul web, e in particolare il primo, che da più di tre anni ha conquistato il cuore del mondo intero, è amatissimo dai fan di Chiara Ferragni e di Fedez. Tuttavia l’influencer e il rapper non sono gli unici che si occupano dei due piccoli. Per conciliare i mille impegni lavorativi infatti la coppia ha deciso di chiedere, come fanno tanti neo genitori, l’aiuto di una tata. Ad arrivare in famiglia è stata così la ormai celebre Rosalba, che pur non avendo un profilo social è a sua volta diventata un volto amato dai fan di Chiara e Federico.

Ma scopriamo di più sulla tata di Leone e Vittoria e sul suo ruolo. La prima cosa da precisare è che Rosalba non è una vera e propria nanny, ma una puericultrice, ovvero una figura professionale legalmente riconosciuta che fa parte delle Arti ausiliarie del servizio sanitario nazionale. Il suo compito è quello di dare un supporto teorico, morale e pratico alle neo mamme e può essere assunta prima o dopo il parto. Una puericultrice si occupa dei bambini con una fascia d’età da 0 a 6 anni, e insegna alla mamme tutto quello che bisogna fare con i piccoli, dalle cose più semplici alle più complicate.

Ma quanto guadagna dunque la tata dei Ferragnez? Come riporta FanPage, che ha ripreso i dati di alcuni importanti portali, le tariffe per ogni singola puericultrice variano naturalmente in base alle prestazioni e agli orari stabiliti. Tuttavia la tariffa standard pare sia di 350 euro per una consulenza post partum + 3 assistenze diurne, di 450 euro per una consulenza post partum e 2 assistenze notturne, o di 80 euro per una consulenza singola. Il sito Nanny&Butler parla di una tariffa settimanale pari a 1.000 euro, ai quali vanno inclusi vitto e alloggio. Facendo dei calcoli dunque Rosalba potrebbe aver guadagnato oltre 4.000 euro al mese negli ultimi anni.

L'aiuto della tata è stato indispensabile per Chiara e Federico, e senza dubbio la nanny ha svolto un lavoro impeccabile ed eccellente.