Gossip

Vincenzo Chianese | 23 Febbraio 2024

Chiara Ferragni Fedez

A seguito delle ultime voci di crisi tra i Ferragnez, a rompere il silenzio per la prima volta è Annamaria Berrinzaghi, mamma di Fedez.

Cosa succede tra i Ferragnez

Nelle ultime ore sul web e su tutti i siti di gossip si parla solo ed esclusivamente dei Ferragnez. Stando a un’indiscrezione lanciata da Dagospia, sembrerebbe infatti che Chiara Ferragni e Fedez si siano definitivamente lasciati e pare anche che il rapper abbia definitivamente lasciato la casa di CityLife già da qualche giorno. A oggi però né l’imprenditrice digitale né il cantante sono intervenuti per fare chiarezza sulla situazione e non è chiaro dunque quello che starebbe accadendo in realtà tra loro. Nel mentre l’influencer domenica 3 marzo sarà ospite a Che Tempo Che Fa e in molti pensano che potrebbe rompere il silenzio in merito a quello che starebbe succedendo con suo marito.

Nel mentre nelle ultime ore a parlare per la prima volta è stata nientemeno che Annamaria Berrinzaghi. La mamma di Fedez, raggiunta telefonicamente da Adnkronos, ha commentato la presunta crisi tra i Ferragnez, senza però ovviamente sbilanciarsi. Queste le dichiarazioni di Tatiana, che stanno già facendo il giro del web:

“In questo momento non mi sento di dire nulla, anche perché non sono la diretta interessata, dunque penso che non sia neanche corretto che vengano fuori cose che io non voglio assolutamente esporre. Mi dispiace ma non saprei cosa dirle. In questo momento riteniamo non sia opportuno dire nulla”.

Annamaria Berrinzaghi tuttavia termina la conversazione con un augurio, ovvero quello che tra i Ferragnez tutto si risolva nel migliore dei modi: “Tutti quanti ci auguriamo che tutto vada bene”. Naturalmente tutti noi speriamo, come la mamma di Fedez, che torni il sereno tra la coppia, che di certo è tra le più belle e amate del mondo dello spettacolo.