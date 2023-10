NEWS

Vincenzo Chianese | 7 Ottobre 2023

La verità sulla presunta crisi tra i Ferragnez

Non sono stati giorni semplici, come ben sappiamo, per i Ferragnez. Fedez infatti solo poche ore fa è stato dimesso dall’ospedale, dopo ben 8 giorni di ricovero. Poco a poco così il cantante sta riacquistando le energie e dopo la preoccupazione dei fan e di tutto il web sono arrivate liete notizie. Nel mentre Federico ha rotto il silenzio con una lunghissima intervista per Il Corriere della Sera, durante la quale ha affrontato diversi temi. Il rapper ha infatti raccontato cosa è accaduto in questi giorni e come sta ora, e in più, per la prima volta, ha parlato della mancata ospitata a Belve, sulla quale si è molto discusso. Ma non è finita qui. Fedez infatti ha anche parlato di sua moglie Chiara Ferragni, che in questi giorni non ha mai lasciato il suo capezzale, e ha svelato la verità sulla loro presunta crisi. Queste le sue dichiarazioni:

“Se Chiara mi è stata vicina? È qui con me in questo momento. Amo tantissimo mia moglie. Era a Parigi, a fare una cosa molto importante con una star internazionale, non posso dirle chi è. E Chiara ha mollato tutto ed è tornata a casa, per me. Si trattava di una grossissima opportunità per la sua carriera”.

Nessuna crisi dunque per i Ferragnez, che sono più uniti e innamorati che mai. Fedez nel mentre ha anche menzionato i suoi figli Leone e Vittoria, spiegando di aver detto la verità ai bambini su quanto accaduto:

“Se a Leone e Vittoria abbiamo detto la verità? Non so quale sia la strada giusta da percorrere. Abbiamo scelto di non nascondere che papà è in ospedale, che papà ha dei problemi; del resto è difficile nascondere una cicatrice da venti centimetri nella pancia. Cerchiamo di edulcorare il racconto. Ma non avrebbe senso tenerli all’oscuro”.