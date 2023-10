NEWS

Vincenzo Chianese | 7 Ottobre 2023

Fedez

La verità di Fedez

In queste ore, dopo aver lasciato l’ospedale, Fedez ha rilasciato una lunga intervista a Il Corriere della Sera. Il cantante così ha raccontato non solo cosa è accaduto negli ultimi giorni, ma anche come sta ora. Nel corso della chiacchierata Federico per la prima volta ha anche parlato della sua ospitata a Belve, sulla quale se ne sono dette di ogni. Come è ormai noto infatti il rapper sarebbe dovuto essere ospite di Francesca Fagnani, tuttavia la Rai all’ultimo momento ha ritirato l’invito. Adesso così il marito di Chiara Ferragni svela la verità su quanto accaduto, e partendo dal perché aveva accettato l’invito a Belve afferma:

“Sa perché avevo accettato l’invito di Francesca Fagnani a Belve? Volevo parlare, specie ai giovani e a chi si sente incompreso, di salute mentale. La salute mentale è un tema che riguarda molte persone giovani, ragazzi e ragazze. Forse ascoltare la mia esperienza, proprio quella di una persona che si pensa sia felice perché possiede tutto, li avrebbe potuti aiutare a sentirsi meno soli o a dirsi: be’, allora può succedere davvero a chiunque. […] Sia per me, sia per Francesca Fagnani, sia per il produttore Tombolini era una straordinaria occasione per parlare di temi importantissimi. I dati ci dicono che la salute mentale sarà sempre di più il tema del futuro, e delle future generazioni. E secondo me c’è bisogno di parlarne”.

Ma cosa è accaduto dunque e perché la Rai ha ritirato l’ospitata di Fedez a Belve? Ecco cosa dichiara il cantante:

“Diciamo che non ero bene accetto. Non mi volevano. E hanno fatto un comunicato che ho trovato sinceramente spiacevole. Sa perché? Perché ero in ospedale, letteralmente moribondo, e non avevo alcuna possibilità di replicare. Ho trovato la cosa anche particolarmente poco attenta sul piano umano. […] Non era una questione di soldi. Prima avevano lasciato trapelare questo, poi hanno rettificato. In ogni caso, sarei stato e sono disponibilissimo ad andare del tutto gratuitamente. Avevo l’intenzione di fare una bella cosa, e spero in futuro di riuscirci, in qualche modo, con Francesca Fagnani, una giornalista con la schiena dritta che ringrazio per aver sostenuto la posizione del suo invito”.