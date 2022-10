I Ferragnez si vestono da Toy Story per Halloween: i costumi geniali

1 I Ferragnez festeggiano Halloween

A oggi senza dubbio i Ferragnez sono una delle coppie più seguite del mondo dello spettacolo e del web. Nel corso degli anni infatti gli utenti hanno imparato a fare la conoscenza di Fedez e Chiara Ferragni, che amano condividere con i follower tutti i momenti più belli della loro vita privata. In queste settimane nel mentre come sappiamo si stanno svolgendo le registrazioni della seconda stagione dell’amata serie, che debutterà su Prime Video nel 2023. Le prime puntate dello show hanno ottenuto un successo senza precedenti, e di certo in molti attendono con ansia di vedere i nuovi episodi.

Nel mentre in questi minuti Chiara e Federico sono tornati al centro dell’attenzione mediatica. Andiamo a scoprire perché. Chi segue il rapper e l’imprenditrice digitale sa bene che la coppia ama festeggiare Halloween insieme ai loro figli. Già in queste ore la Ferragni ha partecipato alla sua prima festa insieme a sua sorella Valentina, e le due si sono vestite rispettivamente da Christina Aguilera e da Katy Perry.

Poco fa così Chiara e Fedez hanno condiviso su Instagram le immagini dei loro nuovi costumi. Ma da cosa si sono vestiti quest’anno i Ferragnez per Halloween? Nientemeno che dai personaggi di Toy Story! Mentre il rapper ha impersonato l’iconico Woody, l’influencer si è travestita da Jessie. Leone e Vittoria hanno invece indossato i panni del simpatico cane Slinky, e proprio il loro costume ha conquistato letteralmente il web. Ecco le immagini che stanno già facendo il giro dei social:

Nel mentre solo qualche giorno fa l’imprenditrice digitale è arrivata a Sanremo per la prima volta ed è così salita sul palco del Teatro Ariston. Ma perché la Ferragni è arrivata in Riviera con così tanti mesi di anticipo? Andiamo a rivedere cosa è accaduto.