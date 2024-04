Festa Barbie-style per i primi “-anta” della nostra  giornalista Barbara Carere

NEWS

Redazione | 29 Aprile 2024

Impossibile non notarla, al Mag di via Aniello Falcone, in tailleur pantalone rosa schocking proprio come i palloncini, i flute e anche le bottiglie di spumante (regalo dell’amica Elisabetta Santero). Tema “Barbie”, infatti, per il party organizzato dal marito Giuseppe Della Corte (ex calciatore) e dalla figlia Ludovica.

da sx il cantante Rico Femiano,Enzo Paudice, Antonio Raio, Pasquale Pennarelli, Ersilia Petito,Barbara Carere , Francesco D’Angelo, Federica De Luca, Giuseppe Della Corte e Matteo Cupellaro

Al party erano presenti, tra gli altri, Francesco D’Angelo patron di Edil Piscine con la moglie Federica De Luca; Rico Femiano con il manager Pasquale Pennarelli e la moglie Ersilia Petito; Pasquale Silvestro e la moglie Daniela D’Auria titolare, con la sorella Tiziana, della nota bottega di arte presepiale a San Biagio dei Librai; Gianna Piccirillo e il marito Tommaso Argentiere; l’hair styling Enzo Iorio e sua moglie Rosa De Biase; la cantante Valentina Stella.

E ancora lo showman Enzo Paudice; il titolare della gelateria Polo Nord Antonio Raio; lo scrittore romano Matteo Cupellaro; Ciro Verde titolare IVmiglio con la moglie Marianna Fiorentino; l’attore Cristiano Di Maio; l’attore e comico di Made in Italy Pasquale Palma e la speaker di Rai Radio Napoli Live Francesca Silvestre; il proprietario del Mag Fabio. Dj set by Genny Guida,

foto by Sergio Vassallo. Make Up Rosa Riccio By Liliana Paduano make-up artist.