NEWS

Vincenzo Chianese | 29 Aprile 2024

Amici 23

Poco fa è andato in onda un nuovo daytime di Amici 23, durante il quale non è mancato un colpo di scena: gli eliminati del Serale sono infatti tornati all’interno della scuola.

Gli eliminati del Serale ritornano ad Amici 23

Mancano ormai meno di tre settimane alla finale di Amici 23 e sono solo 7 gli allievi rimasti ancora in gara. A breve dunque sapremo chi sarà a vincere il talent show di Maria De Filippi e di certo in occasione delle ultime tre puntate non mancheranno i colpi di scena e le emozioni. Mentre attendiamo di capire cosa succederà e chi dovrà lasciare la scuola prima dell’ultima puntata, poco fa è accaduto qualcosa di inaspettato. Oggi infatti su Canale 5 è andato in onda un nuovo daytime, al termine del quale è arrivata una prima anticipazione della prossima striscia quotidiana, che verrà trasmessa domani pomeriggio. A quel punto è accaduto qualcosa di inaspettato che ha spiazzato tutto il pubblico.

A sorpresa infatti tutti gli eliminati del Serale torneranno all’interno della scuola. Nella breve clip abbiamo visto Ayle, Kumo, Nicholas, Giovanni, Lucia, Lil Jolie, Gaia e Sofia entrare in studio e tornare ai loro vecchi banchi. Attualmente non sappiamo ancora il motivo del ritorno degli ex allievi, ma con ogni probabilità si tratterà di una sorpresa per i concorrenti ancora in gioco. Su Twitter si pensa che possa trattarsi di un ripescaggio, ma al momento non abbiamo prove.

Non perdete la puntata di domani, martedì 30 Aprile, alle 16.10 su Canale 5! #Amici23 pic.twitter.com/SQulLU2dZl — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) April 29, 2024

Daytime imperdibile insomma quello di domani. Ma cosa accadrà ad Amici 23 e come reagiranno i cantanti e i ballerini della scuola? Non resta che attendere per scoprirlo. Nel mentre giovedì verrà registrata la settima puntata del Serale, che verrà trasmessa su Canale 5 sabato 4 maggio.

In seguito la semifinale subirà uno slittamento e andrà in onda domenica 12 maggio, in attesa della finale del 18 maggio che sarà in diretta. Non perdete dunque le ultime puntate di questa edizione.