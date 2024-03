NEWS

Vincenzo Chianese | 8 Marzo 2024

In queste ore Celeste, figlia di Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, ha compiuto 9 anni. Sui social arriva così il dolce post di auguri di Aurora Ramazzotti per sua sorella.

Le parole di Aurora Ramazzotti

Se c’è una cosa a cui Aurora Ramazzotti è particolarmente legata è la sua famiglia. Sappiamo bene infatti che la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti da sempre ama condividere i momenti più belli della sua vita privata con le persone a lei care. Spesso così la conduttrice si mostra sui social insieme a suo figlio Cesare al suo compagno Goffredo Cerza, ma anche insieme ai suoi genitori e alle sue sorelle, centro del suo mondo. Proprio in queste ore così è accaduto qualcosa che non è passato inosservato e che ha commosso il web intero. Andiamo a vedere di cosa si tratta.

Come in molti sapranno, proprio in queste ore Celeste, la figlia minore di Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, ha compiuto 9 anni. Per l’occasione così Aurora Ramazzotti ha deciso di pubblico sui suoi profili un bellissimo post di auguri per sua sorella, che in breve ha fatto il giro dei social, facendo emozionare tutti i fan e non solo. Queste le tenere dichiarazioni della conduttrice, che ha affermato:

“La mia piccolina sveglia, pungente, dolce, ostinata, brillante. Voi non potete capire quanto sia assurdo per me vederla con Cesare in braccio. Lei in particolare, perché quando è nata avevo 18 anni e da bebè me la sono goduta tantissimo. Loro sono letteralmente il mio modo di misurare il tempo”.

Il post di auguri di Aurora Ramazzotti per sua sorella Celeste ha commosso tutto il web e in molti si sono uniti per far gli auguri alla bambina, che ormai si avvicina sempre più all’adolescenza. Anche noi di Novella2000.it auguriamo uno splendido compleanno a Celeste.