Vi siete chiesti perché ci sono le influencer sul red carpet di Venezia? Ve lo spieghiamo noi

1 La presenza delle influencer al Festival di Venezia

Con la 78^ edizione della Mostra del Cinema di Venezia (conosciuto anche come Festival di Venezia) torna la domanda sul perché siano presenti sul red carpet influencer più o meno note. Perché partecipano ad un evento del cinema se non sono legate a quel mondo? Vi sveliamo il mistero che poi tanto mistero non è.

Negli ultimi anni il Festival ha aperto le porte non solo a star del mondo del cinema, ma anche a quelli che vengono considerati “influenti”. Vediamo quindi la presenza di Chiara Ferragni, Giulia De Lellis, Paola Turani, Cecilia Rodriguez, tanto per fare qualche nome. Tutte influencer legate ad alcuni brand. Sì perché tra gli sponsor del Festival ci sono tantissimi brand della moda, del makeup, della gioielleria e del glamour in generale.

Tali sponsor, quindi, colgono l’occasione per mostrare i loro prodotti e non lo fanno solo con attori, registi, sceneggiatori e via dicendo. Portano così sul red carpet anche volti più noti nel mondo dei social network.

E chi decide chi sono questi influencer che devono andare al Festival di Venezia? A farlo sono gli stessi brand che quindi si appoggiano a tutti quei personaggi web che lavorano per loro sponsorizzando i loro prodotti. Ecco che quindi il Festival di Venezia unisce il cinema e questo tipo di arte al merketing del glamour.

Ma oltre ad attori ed influncer ci sono anche tante modelle. Scorpiamo perché…