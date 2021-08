1 Gaffe per Jennifer Lopez

Sono anni ormai che Jennifer Lopez è una della cantanti più amate e seguite al mondo, e senza dubbio il suo è uno dei nomi più conosciuti di sempre. Proprio negli ultimi mesi però la celebre pop star è stata anche una delle protagoniste assolute del gossip, per via della sua vita sentimentale. Come sappiamo infatti, dopo un lungo amore, l’attrice ha messo un punto alla sua relazione con Alex Rodriguez, col quale a breve si sarebbe dovuta sposare. Dopo la separazione, inaspettatamente, Jennifer ha ripreso a frequentare nientemeno che Ben Affleck, suo ex fidanzato, col quale aveva avuto una chiacchierata storia quasi 20 anni fa.

I due all’epoca si sarebbero dovuti unire in matrimonio, ma a poche settimane dalle nozze la coppia annunciò la separazione, sconvolgendo i fan. In questi ultimi mesi così la Lopez e Affleck hanno deciso di darsi una seconda chance e proprio in queste settimane si sono concessi anche una bellissima vacanza in Italia. Attualmente la cantante è invece sbarcata a Venezia, in occasione del Festival del Cinema, dove ogni anno per l’occasione arrivano celebrità da ogni parte del mondo.

Solo qualche ora fa così Jennifer Lopez ha sfilato in un bellissimo abito firmato Dolce & Gabbana, tuttavia ai più non è sfuggita una piccola gaffe. Al vestito della pop star infatti era appeso ancora il cartellino, e naturalmente in pochi secondi la foto ha fatto il giro del web, facendo chiacchierare gli utenti.

Nonostante i più maliziosi stiano parlando di una semplice provocazione per far parlare di sé, non è escluso che quella di Jennifer sia stata soltanto una gaffe. Nel mentre solo qualche mese fa a svelare un retroscena inedito sulla Lopez è stato nientemeno che Giuseppe Giofrè, che in passato ha lavorato proprio con la cantante. Rivediamo le sue dichiarazioni.