Spettacolo

Nicolò Figini | 15 Febbraio 2024

Grande Fratello

Anita Olivieri ieri sera ha ricevuto la sorpresa del fidanzato Edoardo, il quale è stato accusato di averle passato un bigliettino. Cosa c’è di vero?

Anita Olivieri a rischio squalifica?

Nella puntata di ieri sera del Grande Fratello Anita Olivieri ha ricevuto una bella e attesa sorpresa da parte del fidanzato Edoardo. Da tempo il pubblico ne sentiva parlare ma non si era mai fatto vedere e, come ironizzato dal conduttore, tutti pensavano che non fosse reale. Fatto sta che finalmente si sono incontrati di nuovo e il ragazzo ha speso solo belle parole per la compagna:

“Non potevo non venire, poi dopo la sorpresa del compleanno. So che è stato difficile parlare di noi, del nostro rapporto, difficile spiegare il sentimento che c’è tra di noi. Siamo stati insieme 10 anni, ci siamo lasciati e poi ci siamo ritrovati poco prima di entrare qui e volevo dirti che tutte le certezze che hai lasciato fuori ti aspettano.

Non è stato un periodo facile per me, ti guardo ovviamente, ti sostengo e sono felice ed orgoglioso di dirti che la persona che conosco io è qui davanti ai miei occhi. Non scendere a compromessi“.

Questo non era un fazzoletto

Anita deve essere squalificata#GrandeFratello pic.twitter.com/eQwqh36RqV — lucabo (@lucaMilansempre) February 15, 2024

Tuttavia dal web sono partite delle accuse nei confronti di Edoardo nel momento in cui ha passato qualcosa ad Anita Olivieri. Le telecamere lo hanno ripreso mentre esclama: “Questo è un fazzoletto“. Tuttavia alcuni utenti hanno puntato il dito contro l’ospite affermando si trattasse di un bigliettino con informazioni provenienti dall’esterno. E per questo motivo hanno chiesto la squalifica a gran voce.

Anita Olivieri riceve un fazzoletto dal fidanzato

Peccato, però, che Anita usa ciò che le è stato dato per asciugarsi le lacrime e la telecamera le fa un bel primo piano. In tal modo chiunque può accorgersi che si tratta davvero di un pezzo di stoffa e nulla più. Quindi anche la richiesta di squalifica da parte dei suoi hater non ha alcuna base solida.