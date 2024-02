Paolo paga pegno e taglia i suoi folti capelli per passare il San Valentino con Letizia: il risultato

Spettacolo

Andrea Sanna | 15 Febbraio 2024

Grande Fratello

Pur di passare il San Valentino con Letizia Petris nella suite, Paolo Masella ha pagato pegno e ha deciso di tagliare i suoi folti capelli! Ma qual è stato il risultato finale e la reazione della sua fidanzata?

Paolo Masella taglia i capelli

La serata di San Valentino ieri al Grande Fratello è stata impreziosita dal gesto di Paolo Masella nei confronti di Letizia Petris, la coinquilina di cui ha sempre detto di essere molto preso. I due hanno intrapreso una conoscenza e il programma per questa festività ha deciso di riservare alla coppia una serata nella suite. Ma attenzione, non hanno ottenuto la lauta ricompensa così facilmente!

Infatti Paolo Masella ha dovuto sottoporsi a una prova non facilissima, per uno come lui gelosissimo dei suoi capelli. Il macellaio infatti è stato messo davanti a due strade: tagliare i capelli corti e trascorrere del tempo nella suite con Letizia Petris, oppure rinunciare e mandare in fumo la sorpresa. Appresa la proposta il giovane romano non ha battuto ciglio e convintissimo ha tagliato i capelli.

Complice di tutto questo Simona Tagli, che si è occupata personalmente del nuovo look di Paolo Masella, come mostrato dal video…

Paolo non ci pensa due volte… cosa non si fa per amore! ✂️ 🥰 #GrandeFratello pic.twitter.com/RNUaqOSvhW — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 14, 2024

Poco dopo il cambio look, Paolo Masella ha raggiunto Letizia Petris in suite. La fotografa era lì ad aspettarlo ignara di ciò che era accaduto poco prima. Nel vederlo con i capelli corti la gieffina ne è rimasta sorpresa e non ha mancato di fare apprezzamenti sul suo fidanzato. Peraltro Paolo ci ha tenuto a dire, ridacchiando: “Guarda che mi è toccato fare per prendere la suite per te”.

Incredula Letizia Petris ha ringraziato Alfonso Signorini e Simona Tagli, che si è occupata del tutto, perché da tempo chiedeva a Paolo Masella di tagliare i suoi capelli convinta potesse stare meglio. E quel giorno sembra essere proprio arrivato.

Poco dopo la fine della puntata Paolo Masella e Letizia Petris hanno trascorso del tempo nella suite dove non è mancato uno scambio di regali e teneri momenti per la coppia. Ma a colpire principalmente è stato il gesto del ragazzo che, pur di trascorrere del tempo con la fidanzata, ha deciso di rinunciare alla sua folta chioma. Ah… cosa non si fa per amore!