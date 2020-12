3 Giuliano ha inviato una lettera alla sua fidanzata Rosalinda Cannavò. Alfonso Signorini ha svelato alcuni retroscena sul loro rapporto

Tra Rosalinda Cannavò e il suo fidanzato Giuliano potrebbe non essere tutto rose e fiori. Tutti i concorrenti del Grande Fratello Vip hanno ricevuto regali e lettere da parte dei loro parenti per Natale. Per l’attrice è arrivato un lungo messaggio scritto dal suo fidanzato, che contiene alcune parole che hanno insinuato alcuni sospetti nella ragazza. “In questo periodo intorno alle 19 iniziavamo ad accendere il camino, la musica natalizia e a preparare tutto prima che arrivasse mia madre – scrive Giuliano – mangiavamo in fretta per cominciare subito a fare i biscotti“.

Raga, il bigliettino che inizia con "p.s." è dopo aver letto il coso di legno

Ho unito i video invertendoli, ha più senso?#gfvip #rosmello pic.twitter.com/sqY9SPaHsh — RosalindAdua's lover💫 (@rosalindadua) December 25, 2020

“Se chiudo gli occhi e ci penso mi vengono i brividi e comincio a sorridere come un babbaleo. Tante risate, tanto divertimento, tanto amore ma soprattutto tanta semplicità. Quest’anno sarà un Natale diverso anche per questi momenti. Sappi che ti capisco al 100% e sono sempre al tuo fianco nella vita vera, se vorrai. Mi piace pensare che accenderò il camino e farò i biscotti anche senza di te, ma con il sorriso sulle labbra pensandoti. Gioisci cucciola, non essere triste perché non ne vale la pena. Buon Natale amore, ti aspetto. Il tuo Giu“, ha scritto Condor.

Ma è un post scriptum presente nella lettera del fidanzato che ha insinuato alcuni dubbi in Rosalinda Cannavò e nei suoi compagni di gioco. “P.S.: Tieni queste parole per te, anzi per noi. Ti prego, proteggi la nostra perla preziosa. E’ la cosa più importante della mia vita. La mia preziosità è anche dipesa dalla riservatezza che siamo sempre riusciti a mantenere. Non riuscirò a fare i biscotti e ad accendere il camino. Sono certo capirai. Continuo ad essere al tuo fianco“, è il criptico finale letto dall’attrice.

Ma a cosa si riferisce Giuliano in particolare? Perché chiede ad Adua di mantenere riservatezza sul loro rapporto? Alfonso Signorini, in una recente puntata di Casa Chi, ha svelato un retroscena sul rapporto tra i due.

