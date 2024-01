I figli di Rocco Siffredi svelano come hanno reagito quando hanno scoperto il lavoro dei loro genitori

Spettacolo

Andrea Sanna | 25 Gennaio 2024

Rocco Siffredi

A Stasera C’è Cattelan ha presenziato la famiglia Siffredi al completo! Insieme a Rocco anche sua moglie Rosa e i figli Leonardo e Lorenzo, i quali hanno svelato come hanno scoperto il lavoro dei loro genitori.

Rocco Siffredi: come hanno reagito i figli al suo lavoro

Su Rai 2 è andata in onda ieri una nuova puntata di Stasera C’è Cattelan. La trasmissione condotta da Alessandro Cattelan ha visto la partecipazione di Rocco Siffredi e della sua famiglia. Insieme all’attore infatti hanno preso parte all’intervista anche la moglie Rosa e i figli Leonardo e Lorenzo, che di recente abbiamo visto a Ballando con le Stelle.

E proprio l’ex protagonista del dance show di Rai 1 ha svelato come lui suo fratello Leonardo hanno scoperto il lavoro dei loro genitori Rocco Siffredi e Rosa Caracciolo: “Eravamo piccoli, abbiamo preso una cassetta in mano e c’era scritto sopra ‘Tarzan’. Ed eravamo molto curiosi di vedere il contenuto. Abbiamo messo la vhs dentro e c’erano i nostri genitori insieme“.

Alle sua parole si è aggiunto anche il secondogenito di Rocco Siffredi, Leonardo. Il ragazzo ha confermato la versione di Lorenzo e ammesso che è stata “la base” e il vero e proprio “primo incontro” con la conoscenza del lavoro del padre. Ma non sarebbe finita qui. Ha spiegato infatti che non ci sarebbe mai stato un discorso vero e proprio. Questo perché comunque in casa sono presenti premi, dei giornali con le foto che loro hanno sempre visto.

Lorenzo e Leonardo a Stasera C’è Cattelan hanno parlato della scoperta del lavoro di Rocco Siffredi e Rosa Caracciolo come una sorta di “percorso” e solo con il passare del tempo hanno capito.

Infine la parola è passata a papà Rocco, il quale ha dato la sua visione sulla questione. L’attore a luci rosse ha spiegato infatti che lui e sua moglie erano in viaggio e quella cassetta era soft rispetto ad altre, anche perché si trattava di contenuti in cui mancavano delle scene tagliate.

Rocco Siffredi ha aggiunto anche che il figlio più grande al loro ritorno gli ha fatto sapere di aver capito tutto: “Mi fa: ‘Ora sappiamo chi ti ha insegnato a parlare. Sì è stata la mamma’”. Come spiegato dall’attore infatti nel fine sua moglie interpretava Jane. La loro reazione a questa affermazione? Il regista ha confessato: “Eravamo allucinati. Poi abbiamo visto che la cassetta era la versione soft, quella da vendere per la tv“.

In maniera divertente e ironica dunque Rocco Siffredi e i suoi figli hanno svelato come questi ultimi sono venuti a sapere del suo mestiere.