Il figlio di Ambra Angiolini e Francesco Renga compie 18 anni: le dolci dediche a Leonardo

Gossip

Nicolò Figini | 5 Maggio 2024

Nella giornata di oggi Leonardo, il figlio di Francesco Renga e Ambra Angiolini, compie 18 anni. Ecco le dediche della mamma e del papà.

Le dediche di Renga e Ambra Angiolini

Nel 2004 Francesco Renga e Ambra Angiolini hanno dato il benvenuto alla figlia maggiore Jolanda. Da poco tempo ha compiuto 20 anni e oggi ha festeggiato insieme ai genitori il compleanno del fratello minore Leonardo. Quest’ultimo è nato il 5 maggio 2006 ed diventato finalmente maggiorenne.

Come di consuetudine i genitori hanno pubblicato delle fotografie sui social che lo ritraggano da bambino per poi scrivere delle dolci dediche. Partiamo da quella che gli ha voluto fare mamma Ambra:

“Ai miei occhi ti mancherà sempre un dentino davanti. 18 anni che lavori su te stesso e senza saperlo anche su di me… Ti amo con umiltà e gentilezza BUON COMPLEANNO LEO”.

Gli auguri di Ambra Angiolini e Francesco Renga al figlio Leonardo

Dopo quella di Ambra Angiolini però non poteva mancare di certo quella di papà Francesco: “Amore di papo… oggi sono 18 ed io non ci posso credere. Ti vedo sempre così… meravigliato della vita!“. Entrambi i genitori hanno pubblicato immagini di quando il figlio era solo un bambino, increduli di quanto il tempo sia passato in fretta.

Anche la sorella Jolanda ne ha approfittato per prendere alcune simpatiche fotografie insieme al fratello per commentare: “18 anni che mi chiedo come fai a venire sempre bene nelle foto“.

Dalle Instagram Stories della ragazza scoprire che sono usciti tutti insieme a festeggiare questo importante traguardo. Tuttavia Leonardo sembra molto riservato, avendo anche il profilo Instagram privato, e non si è voluto fare riprendere. Siamo però certi che stia passando una bellissima giornata insieme a tutti i suoi affetti più cari.

Anche noi di Novella 2000 non possiamo che fare i nostri auguri di buon compleanno a Leonardo.