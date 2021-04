1 L’aneddoto di Filippo Bisciglia su Temptation

Il Punto Z di Tommaso Zorzi è tornato a farci compagnia durante questa settimana e, come di consueto non mancano gli ospiti. Per la puntata di ieri 28 aprile 2021, in onda su Mediaset Play, il conduttore ha avuto in studio la sua cara mamma Armanda Frassinetti, in collegamento telefonico Iva Zanicchi e in video chiamata Filippo Bisciglia.

Proprio con quest’ultimo ha avuto la possibilità di affrontare più argomenti, tra cui Temptation Island. Oltre a dire la sua su Selvaggia Roma e Francesco Chiofalo, ha parlato anche di altri protagonisti del reality. In particolare Filippo Bisciglia si è soffermato su Pietro Delle Piane e Antonella Elia, rivelandone un aneddoto verificatosi durante il falò di confronto. Ecco cosa ha detto il conduttore:

“Su loro due ho degli aneddoti. Voi avete visto solamente una pizzetta data da Antonella Elia e Pietro Delle Piane, ma sappiate che il sottoscritto si è alzato per non farlo corcare di botte”, ha ammesso Filippo Bisciglia che, nel ricordare quel momento si è lasciato scappare una risata. E ancora: “Ad un certo punto mi sono alzato perché sennò Antonella Elia lo avrebbe ucciso. Non era una cosa molto carina da raccontare. Però due pizzoni li abbiamo lasciati nel montaggio, quindi qualcosa l’avete vista”

A sorpresa Filippo Bisciglia ha fatto questa rivelazione su Pietro Delle Piane e Antonella Elia. La coppia dopo la trasmissione ha deciso di prendersi una pausa, ma dopo diversi mesi i due hanno voluto riprovarci e ora vanno d’amore e d’accordo. Ma non è finita qui…