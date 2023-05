NEWS

Andrea Sanna | 21 Maggio 2023

verissimo

A Verissimo Filippo Bisciglia parla di suo padre

Oggi a Verissimo non solo tanti sorrisi in compagnia di Filippo Bisciglia. Il conduttore, che è pronto a tornare con la nuova stagione di Temptation Island, ha raccontato anche un momento delicato che, purtroppo, ha colpito la sua famiglia. Un qualcosa che non aveva mai detto prima e ha svelato in trasmissione.

Mentre parlava dei suoi genitori, Silvia Toffanin ha chiesto a Filippo Bisciglia: “Come sta papà?”. Il presentatore è parso sorpreso che la padrona di casa sapesse dei problemi di salute di suo padre: “Io non scrivo nulla sui social”. Da qui la confessione, con la voce spezzata e gli occhi lucidi: “Sta bene, è forte. Papà è forte e ride sempre. Presumo tu sappia che a mio padre è stata tagliata una gamba”.

A dire il vero Silvia Toffanin non era a conoscenza dell’accaduto: “Questo non lo sapevo”, ha subito precisato per poi aggiungere: “So che ha avuto un problema di salute, ma non sapevo esattamente cose”. Così Filippo Bisciglia a Verissimo ha vuotato il sacco e ha confessato cosa è realmente accaduto:

“Gli hanno amputato una gamba. Lui è della vecchia generazione. Quando gli chiedi come sta, ti dice sempre che sta bene. E quando tralasci le cose, arrivi alla conclusione finale che purtroppo è la più brutta, ed è stata questa”, ha fatto presente il conduttore visibilmente commosso.

Rivolgendo poi un pensiero a quanto successo, Filippo Bisciglia ha aggiunto ancora: “A casa ho mamma che è fortissima, è una roccia. Ho nonna che ha 99 anni e papà senza una gamba che gira per casa. Mamma è la più forte”.

Insomma un periodo delicato per Filippo Bisciglia e per la sua famiglia. Un momento che, però, stanno cercando di affrontare comunque con forza e con il sorriso nonostante tutto.