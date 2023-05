NEWS

Andrea Sanna | 21 Maggio 2023

verissimo

La scena tra Filippo Bisciglia e Silvia Toffanin

Durante la puntata domenicale di Verissimo, Filippo Bisciglia ha concesso una lunga intervista a Silvia Toffanin. Qui si è chiaramente parlato del ritorno di Temptation Island.

Filippo Bisciglia ha detto di essere carico per il cosiddetto “viaggio dei sentimenti”. Non vede l’ora di iniziare: “Siamo agli sgoccioli con gli ultimi provini e non conosco le coppie. Le studierò verso la fine, quando saranno definite”.

Dunque dopo aver delineato e messo a punto quella che sarà la nuova stagione di Temptation Island, il conduttore ha confidato quanto gli sia mancata la scorsa stagione. Al contempo ha ricevuto grande affetto dal pubblico. Commosso per questo, Filippo Bisciglia ha fatto sapere di non vedere l’ora di partire. Questo anche per raccontare al pubblico a casa tutto quello che sarà il futuro delle coppie.

Il conduttore ha scherzato poi con Silvia Toffanin su quanto sia divertente la prospettiva dei telespettatori nei confronti della trasmissione. I più la vedono come “una fiction” e Filippo Bisciglia si trova d’accordo: “Il montaggio è fatto talmente bene che spesso si rimane ‘appesi’. Si vuole sapere quello che succede. Un mio vicino di casa mi ha chiesto di fargli qualche spoiler più di una volta, ma io gli ho suggerito di guardare la puntata successiva”.

Prima di congedare il conduttore, però, Silvia Toffanin ha voluto replicare con Filippo Bisciglia uno dei momenti celebri di Temptation Island. Il momento del falò, quando i fidanzati e le fidanzate scoprono cosa succede a loro insaputa. Il momento è sempre condito da un’iconica frase che il presentatore pronuncia per tenere sulle spine non solo il pubblico, ma anche gli stessi protagonisti.

Così complici hanno ripetuto la scenetta: “Silvia, pensi che io abbia un video per te?”. La Toffanin ha risposto in maniera affermativa. A quel punto Filippo Bisciglia dopo una smorfia divertita e uno sguardo verso il pubblico presente in studio, è tornato sulla presentatrice e ha detto: “Silvia… ho un video per te”

Il momento di Filippo Bisciglia e Silvia Toffanin è chiaramente diventato virale sul web e ha già conquistato tutti!